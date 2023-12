Balada za Zorana: Poslušajte pesmu koju je Karleuša posvetila pokojnom Ćandi, nikada je nije izvela javno

Jelena Karleuša ne prestaje da diže prašinu. Intrigantna pevačica ovog puta je otvorila dušu u podkastu za Informer, gde je, između ostalog, prvi put otvoreno pričala o svojoj velikoj ljubavi Zoranu Davidoviću Ćandi, momku sa beogradskog asfalta. ATA Images

No, kako JK kaže, on nije bio kriminalac, već mangup. „Nikada nije bio u zatvoru. Nije imao nikakvu kriminalnu karijeru”. Ipak, iz nekog razloga je likvidiran u martu 2000. godine. Izrešetan je u sačekuši.

- Da li bismo i dalje bili zajedno da ga nisu ubili? Sigurno bismo nastavili vezu. Ja njemu nisam bila čak ni ozbiljna devojka, to je trajalo malo više od šest meseci. Poginuo je u povratku sa sahrane Dugog Lainovića. Htela sam i ja da idem sa njim, ali moja majka nije dozvoljavala da budemo u kolima zajedno. I sam Zoran mi je rekao ne. Nije me ni poveo.

Jelena i Zoran upoznali su se za vreme bombardovanja, kada je ona prvi put izašla u grad posle mesec dana provedenih u stanu zbog opšte situacije.

Ogrnuo ju je jaknom jer joj je bilo hladno dok je sedela na splavu, osvojio ju je manirima, mada je, kako je priznala, tu bio i porše kabriolet. Kasnije je u svakom tražila takvo ophođenje, ali nije uspela da ga pronađe.

Ljubav je kratko trajala, Jelena se u međuvremenu i udala, postala majka. Ipak, Zoran joj često dolazi u snove.

- San izgleda tako što sedim sa Duškom i decom, i vidim Zorana za drugim stolom. Živ je, gleda me, i teško mu je što me vidi srećnu, ali se pravi da me ne prepoznaje. Dakle, sedim sa mužem i decom, a pored nas je čovek kojeg su ubili usred naše najveće ljubavi.

Malo ko zna da mu je posvetila pesmu “Balada za Zorana”, na albumu iz 2001, prvom koji je snimila posle njegove smrti. Na omotu, pored ostalog, piše: „Sve pesme posvećujem mom Zoranu”.