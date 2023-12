Napisala je samo jednu čitulju i 23 godine ćutala o njemu: Jelena Karleuša prvi put o ubistvu

Jelena Karleuša je bez dlake na jeziku posle 23 godine ćutanja otkrila kroz šta je prolazila kada je 2000. godine ubijen njen tadašnji dečko Zoran Davidović Ćanda.

Naime, Ćanda je ubijen 23. marta 2000. godine na auto-putu Novi Sad - Beograd, dok se vraćao sa sahrane Branislava Lainovića.

Mesec dana pre nego što je ubijen, osvanula je lažna vest da je Ćanda ubijen, a pevačica se tim povodom oglasila:

– Bog čuva dobre, poštene i pametne ljude, a kažnjava one koji nisu takvi. Ko kako živi tako i prolazi. Znajući to, Zoran i ja smo spokojni i sigurni da ćemo dočekati duboku starost - rekla je tada Jelena ne sluteći najgore.

S njim je tada poginuo i njegov najbolji prijatelj Ivan Stojanović, a Jelenine poslednje reči upućene ubijenom dečku bile su: "Jedina ljubavi moja,čekaj me", potpisujući se kao Jecika.

youtube printscreen

Sada 23 godine kasnije Jelena Karleuša bila je gost u Informerovom podkastu, gde je otkrila sve o vezi sa žestokim momkom.

- Zoranu nisam bila čak ni ozbiljna devojka. Nismo bili zajedno ni malo više od pola godine zajedno, ali se sećam da smo moja Divna i ja pozajmile pare i platile sahranu i Ivanu i Zoranu.

- Odjednom se shvatilo da on nije bio nikakav opasan momak, niti da je tu bilo nekih para, čak ni za sahranu. Da se on ne bi sahranio onako kako to ne treba, ja sam ga sahranila. Kupila sam dve grobnice. Moja majka i ja smo tada pozajmile pare na kamatu - ispričala je Jelena Karleuša.





ATA Images