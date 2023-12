Jelena i Aleksandra zajedno u restoranu, priči nikad kraja: Evo kako se Karleuša ponašala prema Priji

Jelena Karleuša i Aleksandra Prijović oči u oči! Da, dobro ste pročitali. Dve pevačice našle su se zajedno u jednom beogradskom restoranu, a sudeći prema fotografijama velike zvezde su dugo pričale.

Povodom objavljenih fotografija oglasila se Jelena Karleuša, koja je pojasnila o čemu su to ona i Aleksandra ćaskale. Ata Images

- Prija je izuzetno PRIJAtna žena koja mi je prišla sa puno poštovanja, pohvalila moju decu kao lepo vaspitanu i neodoljivo me podsetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac, koje su takođe megafine u komunikaciji sa mnom.

- Šta da kažem sem da me vole te blage žene (ne znam šta vide u meni divljoj) i da me tim MAC-MAC pristupom potpuno razoružaju! Da sam muško, vrtele bi me oko prsta, kupila bih im po „Birkin“, ovako imaju svu moju podršku - napisala je Karleuša.

Podsetimo, Karleuša je nedavno za jednu crnogorsku televiziju govorila o regionalnom uspehu Aleksandre Prijović, a pevaćčica nije štedela reči.

- Aleksandra i treba da bude neutralna. Ona je dobra devojka. Veliki i neverovatan uspeh po tim arenama i tom uspehu preko noći, da tako kažem. Ispada da je ona veća i od Čole, Brene, Merlina i najvećih legendi. Ali, ne. To se zove "fenomen trenutka".

- Ono što ja njoj želim je mnogo lepše i vrednije od onoga što joj drugi žele, a ja joj želim da sve to ponovi. Svako može da dobije jednom na lotou, ali će se to teško ponoviti dva puta. Ja joj želim da joj se desi sedmica na lotou opet - rekla je JK.

Veliku buru Karleuša je podigla krajem septembra, kada je o novim pesmama Aleksandre Prijović rekla da su kao one iz 2001. godine.

- Devojka je super, „Zvezde Granda“ su super, ali oni su prosto treš, a ja smatram da mi moramo da idemo napred. Nikako 2001. godina - bila je izričita JK u pomenutoj emisiji, a izgleda da su sada koleginice izgladile odnos





