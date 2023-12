Sahrana Jelene Čvorović Paunović: Potresna poruka ćerke Mine na vencu od belog cveća

Sahrana Jelene Čvorović Paunović

Jelena Čvorović Paunović, ugledna pozorišna i televizijska glumica, napustila nas je u 75. godini. Iako je ostvarila niz karakternih uloga na daskama koje život znače, pre svega u matičnom Beogradskom dramskom pozorištu, najviše je pamtimo po onim epizodnim u uvek rado gledanim dimaćim serijama.

Bila je puna energije i duha, uvek nasmejana i spremna za šalu. A kada se takvi ljudi i široke duše presele u večnost, ostavljaju veliku prazninu. No, i bezbroj uspomena.

Dramska umetnica karakterističnog glasa, koja je toliko maestralno odigrala ćerku Aleksandra Berčeka u "Porodičnim blagu" da niko nije primetio da je dve godine starija od njega, sahranjena je danas na beogradskom Novom groblju.

Rođena kao Jelena Radović u Bajinoj bašti, a ime je dobila po baki Heleni, koja je bila Grkinja. Odrasla je u Užicu, a diplomirala 1972. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je provela i najveći deo života. Sa njom su u klasi bili Predrag Miki Manojlović, Marko Nikolić, Predrag Ejdus, Milan Caci Mihajlović, Goran Sultanović...

Početkom sedamdesetih, kada je zaigrala u pozorištu i televiziji, pojavila se u “Otpisanima”, a u njenoj filmografiji zapisano je ukupno 23 ostvarenja. Tu su i brojne serije i predstave.

Sa suprugom Milanom, koji je preminuo pre nekoliko godina, dobila je ćerku Minu. Ona je javnosti i saopštila tužnu vest.

- Draga mama, jedini strah u životu mi je bio da ikada primim vest da si otišla. Od sinoć me je strah koju sliku da okačim, pošto ti je to oduvek bitno — kako si ispala na Fejsbuku, i da se slikaš i da budeš lepa. A najlepša si. Privilegija je što sam tvoja, a ti moja. Sada i zauvek. Najlepši deo sebe si podarila meni, i ako je nešto dobro kod mene danas to je zbog tebe, mama. Ti si moje sunce. Ti si moja snaga. Sve si na svetu. Mama, volim te.

Neutešna Mina sa članovima porodice primala je izraze saučešća na Novom groblju, a njenu majku u večnost su ispratili brojni prijatelji, poštovaoci njenog rada, kolege.





Mina je donela venac od belog cveća, na kojem piše "volim te, mama, ". Bol su sa njom delili Nada Blam, Ivan Zarić, Caci Mihajlović, Tanja Bošković...

- Retko ko od gledalaca zna kako se ja zovem, ali, na moju sreću, znaju uloge koje sam igrala. Često sam glumila neke "marginalce", pa su mi prijatelji mojih roditelja govorili "a što nisi igrala neku gospođu" - ispričala je jednom prilikom Jelena, koja je sopstvenim radom potvrdila da za velike glumce nema malih uloga.