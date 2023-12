Tuga je dvostruko veća: Ćerka glumice Jelene Čvorović ostala sama, posle oca izgubila i majku

Ćerka Jelene Čvorović Paunović posle oca izgubila i majku

Glumica Jelena Čvorović Paunović, koju najviše pamtimo po epizodnim ulogama u najpopularnijim domaćim serijama, juče nas je napustila. Preminula je u 75. godini, što je na društvenim mrežama otkrila njena ćerka Mina. ATA Images

Mnoge je zatekao odlazak Jelene Čvorović Paunović. Uvek je bila puna života i duha, dobre energije i optimizma, aktivna na Fejsbuku, gde je pratioce zabavljala zabavnim dogodovštinama. Posebno je upečatljiv bio njen “hrapav” glas.

Da je sjajna komičarka potvrdila je kao Kasandra, Đošina žena, u “Srećnim ljudima”. Međutim, bila je i sjajna karakterna glumica, sa stalnim angažmanom u Beogradskom dramskom pozorištu. Youtube printscreen

Jelenin suprug preminuo je pre nekoliko godina. Gostujući u jednoj emisiji, glumica je ispričala anegdotu sa početka njihove ljubavi.

- Moj muž, jedan krasan čovek, rekao mi je: „Samo da znaš, ja sam se raspitao.“ On je proveravao da li sam ja alkos. Nudio me je nekim skupim i divnim pićima, za koje nisam ni čula. Ja sam iz jednog malog grada, a on je Beograđanin. Mislio je da sam lečeni alkoholičar, pa je proveravao moju prošlost pre nego što smo napravili porodicu - nasmejala je Jelena gledaoce.

Facebook

Ćerka Mina je, kažu, njena slika i prilika. Od majke se juče oprostila potresnim rečima.

- Draga mama, jedini strah u životu mi je bio da ikada primim vest da si otišla. Od sinoć me je strah koju sliku da okačim, pošto ti je to oduvek bitno - kako si ispala na Fejsbuku, i da se slikaš i da budeš lepa. A najlepša si... Privilegija je što sam tvoja, a ti moja. Sada i zauvek. Najlepši deo sebe si podarila meni, i ako je nešto dobro kod mene danas, to je zbog tebe, mama. Ti si moje sunce. Ti si moja snaga. Sve si na svetu. Mama, volim te. Facebook