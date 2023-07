Čuvena Kasandra iz Porodičnog blaga ima ćerku lepoticu, ovo je Mina koju javnost nikada nije videla FOTO

Jelena Čvorović Paunović ponosna je majka ćerke Mine

Jedan od likova koje je Siniša Pavić maestralno napisao, a publika odmah zavolela, jeste Zorka odnosno Kasandra, ćerka jedinica Paje Troška, koju smo gledali u „Porodičnom blagu“. Mnogi se još sećaju njenog „hrapavog“ glasa, pomalo „zarozane“ pojave, a pre svega svadbe sa Đošom koji joj je tepao „ženče“. youtube printscreen

Glumila ju je Jelena Čvorović Paunović, pozorišna i televizijska glumica, rodom iz Užica. Osim u „Porodičnom blagu“ gledali smo je i u serijama „Srećni ljudi“, „Stižu dolari“, „Bela lađa“.

Pozorišna publika imala je priliku da je vidi u predstavama Beogradskog dramskog pozorišta, čiji je stalni član postala 1985. godine, a autorka je i monodrame „Afera koferče“.

‒ Retko ko od gledalaca zna kako se ja zovem, ali na moju sreću znaju uloge koje sam igrala. Često sam glumila neke „marginalce“, pa su mi prijatelji mojih roditelja govorili a što nisi igrala neku gospođu ‒ ispričala je jednom prilikom, a koliko je bila uverljiva kao Zorka svedoči i to što mnogi i danas misle da privatno voli da popije čašicu rakije. Facebook

S tim u vezi, kada je gostovala u emisiji „Magazin In“, ispričala je zanimljivu anegdotu.

‒ Moj muž, jedan krasan čovek, rekao mi je: „Samo da znaš, ja sam se raspitao.“ On je proveravao da li sam ja alkos. Nudio me je nekim skupim i divnim pićima, za koje nisam ni čula. Ja sam iz jednog malog grada, on je Beograđanin. Mislio je da sam lečeni alkoholičar, pa je proveravao moju prošlost pre nego što smo napravili porodicu. (smeh) Facebook

Suprug Jelene Čvorović Paunović, sa kojim je dobila ćerku Minu, preminuo je pre nekoliko godina.

Iako ima 75 godina, mladolika je i duhom i telom, o čemu svedoče njene objave na Instagramu ‒ vodi aktivan život, putuje, uživa u prirodi, a nisu joj strani ni odlasci u teretanu.





