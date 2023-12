Preminula Jelena Čvorović Paunović, voljena Kasandra iz Porodičnog blaga: Njena ćerka se oprostila potresnim rečima

Preminula Jelena Čvorović Paunović

Glumica Jelena Čvorović Paunović, preminula je u 75. godini.

Jelenu su mnogi zavoleli kao Žaklinu u seriji „Srećni ljudi“, i kao Kasandru u „Porodičnom blagu“.

Mnogi se još sećaju njenog „hrapavog“ glasa, pomalo „zarozane“ pojave, a pre svega svadbe sa Đošom koji joj je tepao „ženče“.

Njena ćerka Mina oprostila se od majke potresnim pismom.

- Draga mama, jedini strah u životu mi je bio da ikada primim vest da si otišla. Od sinoć me je strah koju sliku da okačim, pošto ti je to oduvek bitno - kako si ispala na Fejsbuku i da se slikaš i da budeš lepa. A najlepša si. Privilegija je što sam tvoja, a ti moja. Sada i zauvek. Najlepši deo sebe si podarila meni, i ako je nešto dobro kod mene danas to je zbog tebe, mama. Ti si moje sunce. Ti si moja snaga. Sve si na svetu. Mama, volim te - rekla je Mina.





Pozorišna publika imala je priliku da je vidi u predstavama Beogradskog dramskog pozorišta, čiji je stalni član postala 1985. godine, a autorka je i monodrame „Afera koferče“.

‒ Retko ko od gledalaca zna kako se ja zovem, ali na moju sreću znaju uloge koje sam igrala. Često sam glumila neke „marginalce“, pa su mi prijatelji mojih roditelja govorili a što nisi igrala neku gospođu ‒ ispričala je jednom prilikom.

Suprug Jelene Čvorović Paunović, Milan, sa kojim je dobila ćerku Minu, preminuo je pre nekoliko godina.

