Da li je otkrila previše usred emisije? Petra Divac prvi put progovorila o statusu svoje veze

Dečko Petre Divac je njena najveća podrška

Petra Divac u poslednje vreme se spominje u kontekstu lepe akcije "Usvojeni za usvojene" koju je pokrenula u okviru fondacije svojih roditelja Ane i Vlada Divca, ali i ispunjenog emotivnog života koji cveta. RTS

Petra se već neko vreme zabavlja sa Mihajlom Veruovićem, a ćerka Ane i Vlada Divca obožava da objavljuje njihove zajedničke fotografije.

Deluju srećno i zaljubljeno kao prvog dana i čini se da su nerazdvojni.

Iako se Petra ne stidi da pokazuje dečka na društvenim mrežama, nije nikad govorila o njemu u svojim medijskim nastupima. To se desilo danas i saznali smo kakav je zapravo dečko Petre Divac. Instagram

- Bila mi je jako vazna njegova podrška. Pitala sam ga kako njemu zvuči ceo ovaj projekat Usvojeni za usvojene. Mi živimo zajedno i sve delim sa njim, tako da me on usmerava. On me zaista dobro poznaje i znam da ce iskreno da mi kaže, velika mi je podrška - rekla je Petra Divac za Blic TV.

Sada smo saznali da Petra i njen izabranik žive zajedno. Sada je samo pitanje vremena kada će se golupčići odlučiti na sledeći korak i svoju ljubav krunisati brakom. Instagram

Mihajlo, koji je student medicine, nije osvojio samo Petrino srce. Prema pisanju medija, u odličnim je odnosima i sa Anom i Vladom Divcem.

Kako Petrini roditelji žele samo najbolje za nju, verovatno su kriterijumi za njenog izabranika izuzetno visoki, ali po svemu sudeći, Mihajlo je prošao svaki njihov test.





Boško Karanović