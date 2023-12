JK i Nataša Aksentijević u klinču: Više svinja nego suncokret! Gojaznost je bolest!

Nataša Aksentijević i Jelena Karleuša podelile javnost

„Više sličnosti imam sa svinjom nego sa suncokretom. To što volim da se okrećem ka suncu je stanje duha. To što sam zdrava sa viškom kilograma je do zdrave ishrane“, bila je izričita Nataša Aksentijević gostujući u jednoj emisiji.

- Slanina sadrži oleinskih kiselina isto koliko i masline. Pored toga sadrži : selen, cink, fosfor, gvožđe, magnezijum, kalijum i kompleks B vitamina. Nemam ništa protiv onih koji su izabrali da ne jedu meso, molim da ni oni nemaju ništa protiv mog izbora.

Ata Images

Govorila je glumica o svom načinu života i osvrnula se na ishranu koja je čini se u poslednje vreme jedna od gorućih tema, gde se građani dele u dva tabora - one koji se hrane sa zelenišem i oni koji vole nešto masniju hranu i drže se one stare: Kakav je to ručak bez mesa?!

Ubrzo nakon što je Nataša Aksentijević izašla pred javnost sa svojim interesantnim činjenicama, pevačica Jelena Karleuša uputila je podugačku poruku svima koji propagiraju, način život u koji su uključeni čvarci i druge mesne prerađevine, a mnogi su prokomentarisali da je poruka upravo upućena glumici.

- U svetu vlada trend "body positivity"- gde nekom ko ima 150 kg ne smeš da kažeš da je debeo, prihvataš ga kao takvog i ne osudjuješ.

- Masovno brendovi promovišu kolekcije za PLUS veličine, plus size manekenke krase piste, pevačice kao što su Bebe Rexha ponosno nose trikoe na nastupima i nova su morž realnost, promoviše se kult prihvatanja gojaznosti kao normalnost novog doba.





- Pogotovo kod nas na Balkanu oduvek je važilo užasno pravilo, "debelo dete je zdravo dete" - započela je Jelena Karleuša svoje obraćanje, a onda iznela surovu istinitu činjenicu da je gojaznost, ako se gleda sa medicinske strane izuzetno veliki zdravstveni problem.

- Ovih dana, javne ličnosti poput plus size glumica, javno na televiziji propovedaju da se više poistovećuju sa svinjom nego sa suncokretom i da ih grickanje badema guši, a da svinjska mast uopšte ne goji, te da vegetarijanci nemaju pravo da ih smaraju. Ali istina je ipak surova.

- Gojaznost je bolest protiv koje moramo da se borimo i nogama i rukama, da bar spasimo našu decu koja su već sad u prekomernoj težini jer jedu fast food i ne idu napolje da trče već bulje u telefone. Gojaznost i masna ishrana dovodi do apsolutno svih drugih zdravstvenih problema - napisala je Jelena, a na fotografiji ispod možete da vidite poruku u celosti.

Instagram