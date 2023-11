Počinje Hello! Red Carpet Party powered by SkiYu

HELLO! Party 2023 okuplja najveće zvezde

Vrhunske godišnje zabave koje organizuje magazin HELLO! podsećaju na postoskarovske žurke o kojima se mesecima priča. Ovog 16. novembra prestižna revija obeležava 16 godina postojanja u srpskom medijskom prostoru, a to znači da je pred nama još jedna nezaboravna gala zabava. Hello!

„Red Carpet party“ održava se u elitnom beogradskom hotelu “Hyatt Regency Belgrade”, idealnom mestu za organizaciju glamuroznih rođendana.

U foajeu, za ovu svečanu priliku specijalno dekorisanom, poziciju su mnogo pre zvaničnog početka zauzele brojne novinarske ekipe kako bi ispratile dolazak gostiju koji, pre nego što se ekipi magazina pridruže na slavlju, strpljivo čekaju svoj red za poziranje ispred media wall-a. Hello! Hello!

Najveće regionalne zvezde, legende muzičke i glumačke scene, sportski asovi, ugledni umetnici, članovi diplomatskog kora, zvučna imena iz sveta televizije i marketinga... Hello!

Kao retko koji medij, HELLO! uspeva da održi tradiciju i ugosti poznate ličnosti iz svih sfera javnog života. Nema sumnje da će se i ovo veče dugo pamtiti, a posebno ekskluzivan nastup Alena Islamovića.