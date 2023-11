Sofija Šašić posle dve godine progovorila o odnosu sa Duškom Tošićem: Najviše su me pogodile Jelenine reči

Pre dve godine naširoko se pisalo o navodnoj vezi Duška Tošića i ćerke Željka Šašića i Sonje Vuksanović. Sofija Šašić u podkastu “Poster” pričala je, između ostalih, i o dramama sa javne scene u koje je bila upletena, pa je odlučila da konačno razjasni i ovaj problem. Poster printscreen

Sofija, koja ima svoj brend i veoma je popularna na društvenim mrežama, 15 godina je mlađa od poznatog fudbalera koji je u braku sa Jelenom Karleušom. U nekoliko navrata njih dvoje su se zatekli u istom društvu, pa su se glasine nekako same proširile.

Na pitanje voditeljke podkasta, kako je reagovala na sve te priče, ćerka Željka Šašića imala je samo jedan odgovor - “katastrofa”. Kako je otkrila, posle toga se čula i sa Jelenom, s kojom su i ona i njena porodica uvek bili u bliskim odnosima.

Instagram

- Jako mi je žao što je sve otišlo u tom pravcu, da je ona, kada smo se čule, bila u fazonu “ne znam ja da li je to isitna”... Nije rekla da je ubeđena da nema šanse da se desi. Od svega što se pisalo o meni, to me je najviše pogodilo jer su me spajali sa čovekom koji ima ćerke koje su godište moje sestre – bila je iskrena Sofija. Privatna Arhiva

- Desi se, jednostavno, da budeš u pogrešnom trenutku na pogrešnom mestu. I onda počnu priče rekla-kazala. Ništa se nije desilo, jednostavno se neko našao da kaže da sam se ja našla u društvu Duška Tošića u nekom momentu, i od toga je nastao cirkus. Pozvala me je jedna novinarka da mi kaže da se kroz njihovu redakciju ta vest provlači mesecima. Otišlo je u štampu, pojavilo se na naslovnoj strani... Instagram

- To je bio užasan udarac. Pritom smo stvarno porodično dobri, išli smo na rođendane jedni drugima, moja mama je jako dobra sa Jelenom... Ja nju jako volim, uvek mi je izlazila u susret kad je trebalo. Ona je lafčina i stvarno mi je bila ogromna podrška. Žao mi je što se to pisalo, ali sada je sve iza nas. Verujem da ćemo se, kada se vidimo, pozdraviti kao da se ništa nije desilo. Jer se ništa i nije desilo – rekla je Sofija Šašić.