Edita se decenijama krije od javnosti: Pogledajte kako izgleda supruga Aljoše Vučkovića, ovako je sigurno niste zamišljali

Supruga Aljoše Vučkovića decenijama se krije od javnosti

Aljoša Vučković može da se pohvali podužom listom zapaženih uloga. Iako je u zasluženoj penziji, a odmara se i od borbe protiv opake bolesti, publika nije zaboravila jednog od omiljenih glumaca ovih prostora. ATA Images

Naočiti Dalmatinac i danas osvaja džentlmenskim manirima i šarmom, a srce mu je pre više od pola veka osvojila Beograđanka Edita, koja je radila kao profesorka i prevodilac.

Tokom višedecenijske karijere Aljoša je uspevao da sačuva privatni život do takvih razmera da su široj javnosti jedva dostupni čak i osnovni biografski podaci. No, zna se da on i Edita imaju dve ćerke. U jednom intervjuu navedeno je da se starija Leana bavi glumom, dok sedam godina mlađa Sara svira klavir. Nada

Ni potraga za porodičnim fotografijama nije laka. Na Instagramu se može pronaći jedna zajednička, snimljena 2004. za Bazar. Žive u mirnoj ulici ispod Topčiderske zvezde, a životni prostor opremili su po svojoj meri, sa mnogo ukusa.

− Zahvaljujući pokojnom dedi moje supruge, koji je pre šezdeset godina napravio kućicu na Topčiderskoj zvezdi, u kraju punom zelenila, adaptirali smo svojim sredstvima potkrovlje koje ljubomorno čuvamo za sebe. To nije prostor za prikazivanje već za življenje. Uklopili smo stari i novi stil, već prema postojećim okolnostima, i vrlo smo srećni što smo uopšte imali šta da adaptiramo. Ispred kuće je prelepa bašta – otkrio je glumac jednom zgodom.

Istom prilikom Aljoša je ispričao i da obožava da kuva.

− Jedva čekam da supruga ode na posao i da ostanem sam u kuhinji. Pripremam dobro sva jela, kuvana naročito. Moja kuhinja je stekla dosta poklonika, a i prijatelji često navrate.





Pohvale za uvek besprekoran izgled, rekao je, pripadaju supruzi.

− Ona mi pomaže u odabiru odeće. Ja sam malo „prekomotan“ po tom pitanju. Volim sportsku odeću. Za zaista elegantnu garderobu čovek danas mora da potroši čitavo bogatstvo, a ja ga nemam. ATA Images