Rastali smo se, ali ne bih o razlozima... Novak Đoković teška srca potvrdio, počinje novo poglavlje

Novak Đoković progovorio o velikim promenama

Ova godina bila je jedna od najuspešnijih u karijeri Novaka Đokovića. Tri osvojena grend-slema, zamalo i četvrti, bezbroj pobeda na drugim turnirima, povratak na prvo mesto... No, došlo je i do promena, i to velikih. Clive Brunskill/Getty Images

Sezonu 2023. najbolji teniser sveta završava bez para koji ga je godinama pratio. Na skoro svakom takmičenju viđali smo ih u loži pored Jelene, trenera, roditelja. Bili su kao porodica.

Međutim, Novak je doneo odluku da se posle rastane sa italijanskim menadžerskim dvojcem, Eduardom Artaldijem i Elenom Kapelaro.

Na mastersu u Parizu, koji je u toku, Novak je otkrio zbog čega je došlo zbog prekida saradnje. Getty Images

- Da, promenio sam deo tima, menadžeri Eduardo i Elena više nisu sa mnom. Naravno, ostajemo prijatelji, ali profesionalno nam se razdvajaju putevi – rekao je Đoković na pres konferenciji, ne ulazeći u razloge rastanka.

- Počinjem novo poglavlje, sa drugačijim pristupom. Početak nije lak, biće potrebni meseci da postavimo novu ekipu, ali radujem se onom što dolazi. Profimedia

U ekipi se već našao agent Mark Maden, o kojem je Novak prvi put govorio na Rajder kupu, kada je pokazao kako se snalazi sa golferskom palicom.

Eduardo je, između ostalog, zaslužan što je Novak 2009. potpisao unosan ugovor sa brendom “Sergio Tacchini”.





Njegova supruga Elena bila je zadužena za odnose sa javnošću. Praktično su živeli zajedno, zbližili su se sa svim članovima njegove porodice, međutim, putevi su im se ove godine razišli. Profimedia