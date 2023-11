Do sada te je majka čuvala, a od sada anđeli... Kodićeva supruga objavila potresnu čitulju sinu Aleksandru

Čitulja sinu Mirka Kodića potresla javnost

Sin Mirka Kodića, čuvenog harmonikaša, iznenada je preminuo u subotu, u stanu na beogradskoj Karaburmi. Aleksandar Kodić je zaspao i više se nije probudio.

Kako je policija na licu mesta ustanovila, umro je u snu, ali je naložena i obdukcija. Imao je samo 30 godina.

Sahrana će se obaviti danas, 1. novembra u 14.30 časova na groblju Lešće. Ovim povodom oglasila se i majka preminulog dečka, koja je slomljena od bola objavila potresnu čitulju u novine.

- Živote majkin, sve majkino na svetu, dušo moja! Ljubila majka sina svog jedinog! Zašto me, sine, ostavi, rekao si da nikada nećeš! Šta će pusta majka bez tebe, za tebe je majka živela! Niko mi nije javio da dragi Bog ima neki plan za tebe... Samon, On zna zašto mi te je uzeo, trebaju mu samo čiste duše! Do sada te je majka čuvala i pazila, a od sada neka te anđeli čuvaju. Ljubi majka - piše u čitulji koju je napisala Jasna. printscreen

Mirko Kodić takođe je objavio je čitulju u novine, te svom preminulom nasledniku uputio emotivne reči i poručio da je bio previše dobar, te ga je Bog zato uzeo.

- Toliko si dobar da je i Bog poželeo da te ima uz sebe. Prerano te je oduzeo od nas, ali znamo da si sada na nekom boljem mestu. Putuj s anđelima - napisao je harmonikaš.