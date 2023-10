Jelena Đoković surovo iskrena: Nisam savršen roditelj, moja deca će sigurno imati traume

Jelena Đoković posvetila je svoj život istraživanju tema kao što su rani razvoj dece i predškolsko obrazovanje u Srbiji, kojima se bavi u okviru Fondacije Novak Đoković, na čijem je čelu. Često se Jelena osvrne i na privatan život i način na koji ona vaspitava Stefana i Taru, a u emisiji „Kec na jedanaest“ dobili smo potpuno novi uvid u život porodice Đoković. Photo by Clive Brunskill Getty Images

Kako jedan roditelj u današnje vreme da bude autoritet, da bude prijatelj detetu, da može da mu kaže istinu kada svi lažu - to je pitanje na koje Jelena nije imala odgovor, ali navela je da traga za idealnom formulom.

- Iskreno postavljam i ja pitanja, jer sve ove stvari koje učim pokazaće se na delu, kada moja deca dođu u tu situaciju da budu nosioci društva. Da li će moja deca reći da imaju traume? I te kako, jer ni ja nisam savršen roditelj i baš hvatam sebe u gomili situacija gde bih mogla mnogo bolje da postupim. Mislim da su to jako dobri momenti, kada me deca u stvari postave na mesto - rekla je ona.

profimedia

Jelena je rekla da su Stefan i Tara karakterni i da joj pružaju otpor, ali je istakla da su brat i sestra vrlo različitii.

- Moja deca su toliko različita još po rođenju. Kada sam sa Stefanom prvi put postala majka, on je da kažem bio baš mučeno dete. Imao je mamu koja je mislila da je celu teoriju savladala, a onda kada se desila praksa, došlo je do umora, neizvesnosti, i da je svaka greška koju napravim kao smak sveta. Prvo dete obično nastrada. Već do drugog deteta sam malo napredovala - kaže Jelena i dodaje da Tara ima izrazito jak karakter i da voli da se sređuje i šminka. Instagram

- Potpuno je drugačija. Kada sam bila trudna sa njom, stalno sam se sređivala. To je bio njen uticaj iznutra. Jednostavno je takva, a ima veliki uticaj i na tatu - kaže supruga Novaka Đokovića i otkriva da se sa ćerkom upravo zbog njenog čvrstog karaktera često ne slaže, a onda kroz osmeh opisuje situaciju koja se juče dogodila.

- Juče smo se posvađale pred spavanje jer ona neće da ide u krevet kada joj kažem da ide da spava. Meni to ne prija jer to je rutina i znamo kada se ide na spavanje i sada ja tebe treba da jurim. Ona tada namerno uzme da vozi rolere po kući. U mojoj glavi je nedopustivo da se roleri voze po kući. Na kraju smo sedele i ona je meni rekla: „Ti nisi moja mama“. To me je jako zabolelo, ali na kraju smo se pomirile i ona je zaspala u mom naručju. Ipak, taj proces je da me na nosilima iznesu. To je znak da ja nemam formulu. Ne znam da li postoji idealan brak, prijateljstvo, posao, poslovni saradnik. U svakoj interakciji između dva ljudska bića mora da postoji neslaganje, konflikt, da to mirnije razrešimo, a ne agresija, tuča, oduzimanje svega - istakla je Jelena Đoković na "K1" televiziji. Clive Brunskill/Getty Images