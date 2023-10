Stjepan Hauser posvetio pesmu preminuloj deci iz "Ribnikara": "Arena" je plakala, poslušajte zvuke tuge

Stjepan Hauser održao je sinoć koncert u Štark Areni pod nazivom "Rebell With a Cello".

Inače, ovo je njegov prvi solistički koncert posle razlaza sastava "2Cellos" u maju 2022. godine, a započeo ga je kompozicijom "Now We Are Free", autora Hansa Cimera i Lise Žerard, iz čuvenog ostvarenja "Gladijator" Ridlija Skota.

Među numerama koje je izveo našla se i balada "My Heart Will Go On" iz filma "Titanik", kao i kompozicija iz filma "Kum".

Posle toga izveo je kompoziciju iz televizijske serije "Igra prestola" i numeru iz filmskog serijala "Pirati sa Kariba".

U drugom delu koncerta Hauser je, između ostalog, izveo hitove "Let's Get Loud", "Livin' La Vida Loca", "La Isla Bonita" i "Despacito".

Pred kraj koncerta, na bini se pojavio srpski teniser Novak Đoković koji je zasvirao saksofon, posle čega je Hauser izveo italijanski klasik "Bella Ciao" i deo pesme "No Woman No Cry" Boba Marlija.

U izjavi za medije pre početka koncerta Hauser je rekao da nije očekivao ovakav uspeh solo turneje i dodao da je uglavnom rasprodao svoje koncerte.

- Muzika je uvek najbolji izbor, pravi lek za sve. Ljubav je pokretač svih nas u životu, da stvaramo remek-dela, da sviramo što bolje koncerte - rekao je Hauser, koji je u Areni numeru "Hallelujah" posvetio Andiji Čikiću i ostaloj ubijenoj deci iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar". ATA Images

- Ovde u Srbiji sigurno ima dosta talentovanih mladih muzičara, umetnika. Jedan od njih je bio i Andrija Čikić - rekao je Hauser, najavljujući kompoziciju zbog koje se publika rasplakala.





Podsetimo, među anđelima koji su nastradali od ruke svog drugara iz klupe u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” na Vračaru našao se i Andrija Čikić, koji je od šeste godine svirao klavir i bio vanserijski talenat. Andrija je osvajao nagrade na domaćim i međunarodnim muzičkim takmičenjima.

