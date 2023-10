Ljubav su krili kao zmija noge: Aleksandar Stojanović bio je u vezi sa poznatom voditeljkom, zaljubili se na radnom mestu

Bivša devojka Ace Informacije bila je ona, pisali su mediji

Poznati sportski komentator Aleksandar Stojanović, poznatiji kao Aca Informacija, već neko vreme ne radi na RTS-u, prenose mediji. Instagram

Kako je Aca redovni komentator u prenosima utakmica u kojima igra reprezentacija Srbije, a nije prenosio utakmicu Srbija—Mađarska, mnogi su se zapitali šta se dešava sa njim.

Odgovor je stigao pravo iz RTS-a, gde su naveli da mu je odobreno neplaćeno odsustvo u trajanju od 10 meseci, piše Blic.



Kako je poznati komentator došao u centar dešavanja, javnost se zainteresovala za njegov privatni život. Iako je javna ličnost, o Acinom životu ne zna se gotovo ništa, naročito kada je reč o ljubavi, ali za jednu poznatu ličnost šuška se da mu je bila devojka. ATA Images

U pitanju je njegova koleginica Nataša Miljković, a kako mediji prenose, oni su vezu krili od javnosti.

– Aca je na BK došao 1995, a Nataša godinu dana kasnije. Oboje su bili mladi, lepi i ambiciozni. On je pre toga radio na Radio „Indeksu“ i u nedeljniku „Tempo“, a ona je još kao tinejdžerka pekla zanat na TV Studio B, da bi se na BK zaposlila nakon što je prošla audiciju. Aca i Nataša sretali su se na radnom mestu sporadično, s obzirom na to da su bili u različitim sektorima, on u sportskoj, a ona u informativnoj redakciji – naveo je svojevremeno izvor lista „Alo“, te dodao:

– Međutim, posle nekoliko godina su se zbližili i postali par. Delovali su veoma skladno i imali su mnogo zajedničkih tema i interesovanja, ali ipak su se rastali posle nekoliko meseci. Petar Đorđević

O njihovom odnosu pisalo se i jednom prilikom kada su se Nataša i Aca sukobili ispred kamera. Naime, svađa se desila jer je Stojanović zaboravio da podseti gosta da dođe na unapred zakazano gostovanje u Natašinoj emisiji, iako je nekoliko dana pre toga najavljen intervju sa njim.







Nataša je u programu uživo na fin način pokušala da objasni da je gost otkazao, ali da je za to kriv upravo Aca, koji je trebalo da ga dovede u emisiju. youtube printscreen