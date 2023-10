Samo ga je majka zvala pravim imenom: Za tri života nećete pogoditi kako je Žika Jakšić dobio nadimak

Svi ga znamo kao Žiku, ali to je samo – pseudonim. Kad bi mu sada neko na ulici viknuo „Saša!”, verovatno se ne bi odazvao iako je to ime upisano u njegovoj krštenici. Žika Jakšić, uspešni preduzetnik, muzičar, producent, idejni tvorac takmičenja „Zvezde Granda” i „Nikad nije kasno”, jednom prilikom je otkrio kako je dobio nadimak. Zoran Kuzamnović Munja

– U početku su me zvali Živčani, jer sam po prirodi bio mnogo emotivan. Izraženu empatiju sam nasledio od majke, koja je bila jedna divna žena. Ni otac mi nije bio mrgud ili namćor, tako da sam malo burnije reagovao na nepravdu ili okruženje. Zato su me zvali Živčani. I to mnogo dugo. E, onda se pojavi ona pesma Riblje čorbe „Žika Živac” i svi mi zalepe to Žika – objasnio je Jakšić.

Upoznao sam čuvenog Žiku Živca, naravno. On mi je sada i prijatelj, jedan ozbiljan gospodin, fin lik, imam čak i sliku možda u telefonu, al’ da ne tražim sad...

Privatna arhiva

Pravo ime skoro da je i on sam zaboravio. Svi ga znaju pod ovim drugim, usvojenim.

– Mene je u životu samo majka zvala Saša, prva supruga i možda nekad negde neka tetka. Prosto sam prihvatio taj novi nadimak i to ime. Meni je sad čudno kad me neko nazove Saša, trgne me. Koji sad pa Saša?! Nesvesno se i zvanično predstavljam kao Žika, a ne Saša. Prihvatio sam pseudonim i mislim da mi nekako i leži, srodio sam se s njim. Grand promo