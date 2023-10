Najnovije informacije o zdravstvenom stanju Žarka Lauševića

Zdravstveno stanje Žarka Lauševića nakon puštanja iz bolnice

Krajem avgusta javnost je pogodila vest o bolesti legendarnog glumca Žarka Lauševića, koji je završio u bolnici "Bežanijska kosa", nakon što su mu ustanovili problem sa plućima. Vesna Lalić

Nakon boravka u toj ustanovi, Laušević je pušten na kućno lečenje, a povodom njegovog stanja na pres konferenciji govorio je glumac Radoš Bajić koji je redovno u kontaktu sa Žarkom.

- Laušević je snažan čovek, pametan, mentalno vrlo jak. To je život, nekada naiđu i muke i problemi. On se ozbiljno nosi sa svojim problemom, redovno se čujemo. Molim Boga, a i uveren sam da će on naći snagu i da će pobediti - rekao je Radoš. Ata Images

Da podsetimo, uprkos dijagnozi Žarko ne prestaje da radi. Tokom leta snimao je nastavak „Kalkanskih krugova“, a neposredno pre hospitalizacije završio je film „Ruski konzul“.

Ostalo je nekoliko manjih scena koje je trebalo da uradi za seriju, ali kako je tad već primao terapiju, predloženo je da se to napravi preko telefona. Lekari su mu savetovali da se ne napreže previše.

‒ Doneli su mu telefon u bolnicu i pozvao je kolegu koji je bio na setu. U toj sceni Laušević se ne vidi, već se samo čuje njegov glas. To je maksimalno koliko smo mogli da uradimo jer nismo želeli da ga previše zamaramo. Odradio je to junački.

- Kada su završili razgovor, njegov kolega sa kojim je obavio razgovor je podigao telefon, a cela ekipa je Žarka pozdravila gromoglasnim aplauzom. Pala je i pokoja suza jer su svi to doživeli veoma emotivno – prenosi Informer izjavu neimenovanog izvora. Vladimir Radojičić