Potresna objava Ane Rajković: 365 dana od najveće noćne more jedne majke

Sin Predraga i Ane Rajković borio se za život



Golman Predrag Rajković i njegova supruga Ana Rajković prošle godine proživljavali su agoniju. Njihov mlađi sin Tadija bio je u komi i borio se za život. Instagram

O tom bolnom iskustvu smogla je snage da progovori pre nekoliko meseci, kada su je na Instagramu pitali zašto su tada krili razlog boravka u bolnici.

„Nisam krila, ali prosto nisam želela da me ljudi zovu, ispituju, da novine pišu o tome. Suprug i ja smo čak ugasili Instagram, kako bi prošlo manje opaženo ako ljudi koji su se u bolnici slikali sa Peđom objave fotografiju. Potrudili smo se da u tom trenutku to sakrijemo jer se naše dete, koje je bilo u komi, borilo za život i najmanje što nam je trebalo je drama... Svi znate šta je usledilo, ali zaista su se u tom periodu ljudi sami podelili na one koje ću poštovati i biti im zahvalna ceo život na podršci i pomoći i, naravno, na one koji su naučili da ko drugome jamu kopa sam u nju upada”, napisala je Ana na Instagramu.

Godinu dana kasnije, Ana se ponovo oglasila dirljivom slikom sina i snimkom na kom plače. Sada se dodatno otvorila povodom porodične drame kroz koju su prošli i rekla da su malom Tadiji lekari davali samo 5 odsto šanse da preživi.

- Tačno 365 dana od majkine najveće noćne more. Koma, sepsa, bakterija ga je razorila, ne očekujte previse, dajemo mu samo 5 odsto šanse da se izbori, bakterija je verovatno stigla do mozga, nemoćni smo, sve je na njemu. I ako se probudi ne očekujte previše, rekli su… Stisla sam zube i srce, a tatu sam zagrlila najjače i šapnula mu da ne smemo da im verujemo. Iz dana u dan verovali smo samo Gospodu i tebi, sine. Mnogi su iskoristili majkinu „slabost”, pogrešili su, puno su pogrešili, ali su naučili da dobro uvek pobedi zlo. Sećaš se kako su nam rekli?! Pa ovo je čudo, ovo je neobjašnjivo! Čudo naše, volimo te najviše - napisala je Ana.



Podsetimo, na Svetskom prvenstvu u Kataru, na kome je učestvovala i Srbija, počele su da kruže glasine o navodnom neverstvu supruge golmana Rajkovića, baš u trenutku kada je Anin i Predragov sin ležao u bolnici, što je uznemirilo celu porodicu. Instagram