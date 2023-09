Esma Redžepova imala je 47 sinova i ćerku: Ovako danas izgleda naslednica sa anđeoskim glasom

Esma Redžepova je usvojila čak četrdeset sedmoricu sinova i samo jednu ćerku - prelepu Eleonoru Mustafovsku.

Esma je usvojila 2012. godine, svega par godina pre smrti, ali nazivala ju je svojom naslednicom i za nju je imala samo reči hvale. Instagram

- Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete nego muško i nisam se prevarila. Eleonora je studirala na Univerzitetu u Skoplju. Sledeće godine diplomiraće solo pevanje, a već tri godine članica je benda koji me prati - pričala je Esma.

Nasmejana i neodoljivo nalik svojoj mami, Eleonora Mustafovska, nastupa pod zanimljivim umetničkim imenom - Malisha.

Esma Redžepova bila je makedonska pevačica romskog porekla, tekstopisac i žena koja je uvek želela da pomogne svakome kome je pomoć bila potrebna, održavajući bezbrojne humanitarne koncerte i nastupe. Ppreminula je 2016. godine, a Eleonora priznaje da je majčina smrt ostavila veliki trag na nju.

- Njen odlazak me je rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem da živim normalno i nastavim dalje. I dalje verujem da me čuva sa neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama - kaže ona u razgovoru za Scenu i s ponosom napominje da savet svoje majke neće nikada zaboraviti:

- Veliki ljudi su uvek najskromniji. Kada imaš dve jabuke, uvek jednu pokloni nekome. Te njene reči ću zauvek pamtiti - kaže Malisha koja je svoju prvu pesmu "Tebi se predajem" snimila na srpskom jeziku.