Ipak nije mogao bez nje: Posle manastira Milan Stanković se vratio prvoj ljubavi

Milan Stanković manastir smatra drugim domom

Već neko vreme o Milanu Stankoviću ne piše se u kontekstu njegove muzička karijere ili ljubavnih osvajanja. Pevač je posvetio poslednje mesece duhovnom životu i povukao se u manastir, a čak se i pisalo da hoće da se zamonaši u Crnoj Gori. Goran Popovski

Iz manastira Podmaine gde je pevač boravio tada su poručili da Milan zapravo nije hteo da se zamonaši, ali da manastir smatra svojim drugim domom.

- Milan jeste boravio kod nas, ali nije imao pretenzije da bude iskušenik. To je čitav proces. On je želeo da bude u manastiru u prostoru svetog mesta, kao u duhovnoj banji. Tražio je sebe i svoje istinsko ja, ali nije imao monašku ambiciju. Ovaj manastir je njegovo duhovno mesto. On je u procesu nalaženja sebe i nalaženja Boga i ovo je najbolje mesto za to - rekao je sveštenik iz manastira Podmaine. Ata Images

Sada se čini da se Milan Stanković vratio svojoj prvoj ljubavi - pevanju. Latio se mikrofona na jednoj svadbi a snimak je završio na Tiktoku.

Tada je pevao pesmu "Hotel Balkan" Zdravka Čolića, a nije sigurno da li je Milan bio gost ili je bio angažovan za nastup.

Milan Stanković peva na svadbi pic.twitter.com/tZgAlNEuLT — Kalabaster (@KalabasterJak) September 25, 2023

Ali promene su više nego očigledne, Stanković je znatno promenio svoj imidž. Vidno mršaviji, pevač sada ima dužu kosu vezanu u niski rep.

Na svadbi se pojavio u opuštenom izdanju - farmerke, patike i crni običan duks. Izgleda da ga je boravak sa monasima zaista naučio skromnosti, koju praktikuje i nakon boravka u manastiru.





Instagram