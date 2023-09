Glumica, teniserka, manekenka... Bogdan Bogdanović slab na poznate devojke, ovo su sve njegove ljubavi

Ljubavi Bogdana Bogdanovića sve su lepe i poznate

Bogdan Bogdanović apsolutni je heroj aktuelnog Svetskog prvenstva u košarci. Otrčao je pravo u istoriju, kako je otprilike rekao komentator u finišu dramatičnog meča u kome je reprezentacija Srbije pobedila Kanadu i plasirala se u finale, gde čeka ekipu Nemačke. Ezra Acayan/Getty Images

Bogdanović igra na poziciji beka, a poslednjih sezona briljira u NBA ligi gde nastupa za Atlantu. U avgustu je proslavio 31. rođendan. Rođen je u Beogradu, završio je Elektrotehničku školu, a profesionalnu karijeru počeo je u Partizanu.

Od prvog dana najveća podrška mu je porodica: otac Dragan, majka Koviljka i sestra Bojana, koja se svojevremeno sa njim preselila u Ameriku kako bi mu pomogla da se lakše snađe. Profimedia

Interesantan je i emotivni život uspešnog košarkaša. Bogdanova prva velika ljubav bila je manekenka Anja Škuletić, sa kojom se zabavljao godinu dana. Instagram

Potom je pominjana glumica Jovana Stojiljković, koja je danas srećna pored kolege Gorana Bogdana.

ATA Images

Bogdan je dugo bio i sa lepom teniserkom Olgom Danilović, ali daljina i obostrane obaveze učinili su svoje. Instagram

Poslednja devojka sa kojom su ga dovodili u vezu bila je američka manekenka i dizajnerka Britani Neta, koja je na izboru za mis države Nju Džerzi bila prva pratilja. Sa njom se prošlog leta pojavio na svadbi Danila Galinarija u Italiji i, prema priči svedoka, bili su veoma prisni. Atraktivna Britani diplomirala je na Institutu za modu, tehnički dizajn i istoriju umetnosti, ali na njenim društvenim mrežama ne postoji nijedna slika trenutno najpopularnijeg srpskog košarkaša. Instagram

S obzirom na to da je uvek bio misteriozan kada je o intimnom životu reč, nismo sigurni da li je Bogdanović trenutno singl ili će zainteresovane dame morati same da se potrude da to saznaju.





Photo by Kevin C. Cox / Getty Images