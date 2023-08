Kristina Kovač ne želi da krije: Prvi dan terapije iza mene, idemo polako do zdravlja

Kantautorka Kristina Kovač, koja poslednjih godina živi u Švedskoj sa svojim izabranikom Danijelom i ćerkom Tarom, nedavno je otkrila da mora da promeni način ishrane zbog zdravstvenog problema. Kako je objasnila pratiocima na Instagramu, dijagnostikovana joj je insulinska rezistencija, koja se smatra uvodom u dijabetes. Instagram

Pošto je uvek bolje sprečiti nego lečiti, Kristina je rešila da promeni životne navike, pre svega da reguliše ishranu. Počela je i sa terapijom.

- Prvi dan terapije iza mene. Nadam se da je ne bog zna kakva reakcija na Glukofaž here to stay, u smislu da nisam imala neke gastro sporedne efekte, možda malo neprijatnosti u stomaku i to je to. Veći je problem progutati onu konjsku tabletu – napisala je u objavi koju su pratili komentari puni podrške i korisnih saveta.

Instagram

- Nulta grupa ZSL se malo aktivirala na Viberu, ko hoće da mi se pridruži iz nje je dobrodošao. Juče šetnja od sat vremena sa Dakiricom. Kupili Air fryer. Idemo polako, do zdravlja i zgodnoće – istakla je Kristina, odlučna u nameri da se svim snagama suprotstavi problemu. Privatna Arhiva