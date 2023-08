Najlepža žena sveta priključena na aparate: Bela Hadid godinama se bori s teškom bolešću, uznemirujuće fotografije

Bela Hadid jedna je od najlepših žena i najtraženijih manekenki današnjice. Otimaju se o nju slavni kreatori, urednici prestižnih magazina, fotografi i jači pol, vrti svet oko malog prsta. I tako već godinama. No, samo njeni najbliži znali su da se skoro polovinu dosadašnjeg života suočavala sa ozbiljnom pretnjom po zdravlje. JP Yim/Getty Images

Lepa Bela na Instagramu je objavila da je konačno slobodna i zdrava. Lečenje je završeno – uspešno je pobedila lajmsku bolest. Mlađa od sestara Hadid prvi put je javno progovorila o problemu s kojim se borila od svoje 14. godine, kada ju je ugrizao zaraženi krpelj.

- Mala ja, koja se mučila, bila bi ponosna na odraslu mene, koja se nije predala – počela je Bela svoju ispovest, uz koju je objavila i potresne fotografije sa sve braunilama u venama, infuzijom, papirima sa dijagnozom i receptima lekara.

Instagram

- Zahvalna sam mami što je čuvala sve nalaze, što je sve vreme bila tu, čuvala me i pružala ni podršku, ali i za ono najvažnije – što je sve vreme verovala u mene. Život u ovakvom stanju, koje se s vremenom pogoršavalo, i posao kako bih sebe i svoju porodicu učinila ponosnim, uzeli su žrtvu na više različitih načina koje još ne mogu da objasnim. Pre svega, želim da vam kažem da sam ok i da ne morate da brinete. Drugo, ništa ne bih menjala. Ako bih morala kroz sve da prođem ispočetka, kako bih stigla do ovog trenutka kada sam konačno zdrava, opet bih isto učinila.

Univerzum tako funkcioniše, piše dalje Bela, dodavši da nam u teškim situacijama ne preostaje ništa drugo nego da se borimo. Instagram

- Pokušala sam da odaberem najpozitivnije fotografije, jer koliko god sve bilo bolno, ishod je bio prosvetljujuće iskustvo, najsvetlije u mom životu, ispunjeno novim prijateljima, novim vizijama i novim mozgom. Što se tiče piste, vratiću se kad budem spremna – poručila je manekenka, koja je prošla mučan i težak put pre nego što joj je bolest uopšte bila dijagnostifikovana.

Instagram

Simptomi su bili različiti, a problemi su se nizali: anksioznost, osetljivost, grčevi, bolovi u zglobovima. Početkom godine stanje se pogoršalo, pa je njena majka Jolanda počela da sumnja da je stvar mnogo ozbiljnija nego što su lekari mislili. Beli je prepisana terapija, koja ju je pričilno iscrpela. Piste, kreatori, slikanja – sve to je moralo da sačeka. No, rezultat je bio uspešan. I njena starija sestra Điđi Hadid bila je presrećna zbog pozitivnog ishoda.

- Bela je upravo završila dugo i intenzivno lečenje lajmske bolesti. Tako sam ponosna na nju i jedva čekam da se vrati, kad god oseti da je spremna – napisala je Điđi na Instagramu. Instagram Instagram