Vera Matović morala je da se vrati na binu 27 dana nakon porođaja: Bebu smo čuvali u kolima

Vera Matović balansirala je privatni život i karijeru



Privatni život Vere Matović morao je da trpi dok je gradila karijeru koja traje već pedeset godina. Iako je uživala u skladnom braku sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem, kao i u roditeljstvu kada su na svet došli Violeta i Miljan, pevačica je priznala da je naporan tempo na poslu zahtevao da bude odvojena od porodice više nego što je želela.

Zbog prirode posla Vera Matović i njen suprug nisu, tokom odrastanja dece, bili sa njima onoliko koliko su želeli, a o tome pevačica danas kaže:

- Svako dete hoće i oca i majku uz sebe. Kada je moja ćerka bila mala, nismo provodili mnogo vremena sa njom. Jednog dana je bila kod drugarice i oni su imali ručak u određeno vreme. Dođu sa posla mama i tata njene drugarice i svi zajedno ručaju. Ona je to gledala i pitala me: "Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?" To je mene jako zabolelo. Suprug i ja nismo u toku meseca bili sa njom ni pet dana. E to je bolno bilo, ali narod mi nije dao drugačije. Želela sam i da napustim ovo sve, ali stalno su me zvali."

Pevačica se jednom prilikom prisetila perioda kada se nepunih mesec dana nakon porođaja vratila na binu.







– Ja sam posle 27 dana otišla da radim. Nije toliko što mi se radilo, već što me je publika tražila. Nosila sam korpu sa bebom u rukama, pa smo je čuvali u kolima. Ko otpeva prvi na programu, on ode u kola i. Nosila sam je po Nemačkoj, Holandiji, Austriji, vodila majku sa sobom da je čuva – prisetila se Vera svojevremeno za „Grand“ i dodala da joj je porodica bila velika podrška tokom svih ovih godina.