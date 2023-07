Uplakana Jelena Dokić obratila se javnosti: Treba da vas bude sramota FOTO

Jelena Dokić obratila se javnosti



Jelenu Dokić život nije mazio. U autobiografiji „Nesalomiva“ opisala je torturu kroz koju je prolazila dok je gradila karijeru u tenisu, koja je ostavila posledice po njeno mentalno i fizičko zdravlje. Bivša sportistkinja više puta otvoreno je pričala o mentalnom zdravlju, kao i danas, kada se obratila ljudima koje muče teskobne misli. Profimedia

– Sirovo, iskreno, ko treba da čuje ovo danas i uvek! Pre nego što počnem, samo da kažem da sam dobro. Ovo je iz jednog od onih „loših dana“ koje svi ponekad imamo, ali sam mislila da je važno razgovarati o tome u nadi da bi to moglo ponoći nekome ko možda prolazi kroz teška vremena – započela je teniserka objavu uz fotografiju na kojoj je uplakana.

– Znajte da je u redu da kažete da niste u redu, i da sve to ispustite i plačete. Ovo je za mene bio jedan od onih dana. Bila sam preplavljena i tužna, mnogo sam plakala, i to je u redu. Onda sam pozvala prijatelja i dobila pomoć. Ovo je moja poruka za vas koji se borite, lečite ili nosite sa traumom.



– Nikada se ne stidite da se borite. Apsolutno nema sramote u lečenju vaše traume. Nema sramote u plakanju. Nije sramota početi iznova ili tražiti pomoć. Nije sramota dobiti pomoć, imati svoju priču, priznati da vas boli. Nije sramota glasno reći da se borite. Nije sramota naporno raditi na prevazilaženju stvari. Emocionalni bol nije nešto što treba sakriti, gurnuti pod tepih i o čemu se nikada ne govori. U vašem bolu ima istine, rasta, isceljenja, snage, hrabrostim ali samo ako se deli i iznese na videlo.

– Ne dozvolite da srce vrišti od bola u tišini. Pustite to, biće lakše i ogromna težina će vam se podići sa ramena kad to kažete naglas. Bez srama ili sramote. Samo čista iskrenost. Patili smo nečujno, ali možemo i treba da se izlečimo glasno. Nema veće patnje od nošenja neispričane priče ili bola u sebi. Zato nemoj da se stidiš da podeliš svoju priču i progovoriš. To je tvoj put isceljenja i za to se nikada ne treba izvinjavati. Vi koji osuđujete ljude koji dele svoje priče - vas treba da bude sramota. Zato podelite svoju priču sa svojim bliskim osobama i što je navažnije – potražite pomoć ako osećate da vam je potrebna.



– Razumem te i stojim uz tebe. Zajedno smo u ovome, zajedno jaki – napisala je Jelena Dokić, koja je svojevremeno priznala da joj je psihoterapija spasila život. Getty Images