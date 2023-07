Ne, ovo nije Slavica Rokvić! Dvaput ćete pogledati fotografiju, retki znaju da su rođene sestre FOTO

Slavica Rokvić do sada nam se predstavila kao jedna više nego svestrana žena: ona piše knjige, gaji cveće, poznaje moć lekovitog bilja, proizvodi prirodnu kozmetiku, sjajna je domaćica i roditelj, a uz sve to je negovana dama, koja se ne ustručava da glasno razmišlja o situacijama koje je okružuju. Instagram

Kao žena kojoj je porodica uvek bila na prvom mestu, Slavica Rokvić se jednom prilikom osvrnula na sve prisutniju pojavu da najbliži članovi familije nisu u dobrim odnosima, a da često ni sami ne znaju zbog čega.

“Ovih sam dana došla do nekih saznanja koja su veoma neprihvatljiva za moj um. Rođena braća pa ne pričaju, sestra ne podnosi brata, a brat je ljut na sestru. Kažu da je kod nas to česta i normalna pojava. Ne mogu se pomiriti sa činjenicom da ružno pričajući o svojoj krvi hranimo ružne emocije koje su negativna frekvencija. Vređajući njih najviše povređujemo sebe. Kakvi smo to ljudi”, pita se udovica Marinka Rokvića.

"Za ljutnju je uvek potrebno dvoje. Kako možemo da budemo dobri prijatelji, komšije, muževi, žene, roditelji ako smo u lošim odnosima sa svojim najmilijima? Zar je toliko teško potražiti dobro u najrođenijima. Što tražimo to obavezno i nađemo", smatra Slavica.

Poruka Slavice Rokviće je kratka i jasna: "Prvi oprosti, podrži, pomozi, pruži ruku, shvati, voli, prvi pozovi bez posebnog razloga brinući za onoga sa kim si delio sobu, bio pod istim krovom. Spavao na istom srcu, u istoj utrobi. Probudi sebe u ogledalu zajedničkih nestašluka i snova koje ste sanjali."

Osoba koja je Slavicu nadahnula za ovo emotivno obraćanje je njena rođena sestra Suzana, za koju je jako vezana. Na prvi pogled slične su kao da su bliznakinje.

"Na današnji dan rodila se moja sestra, moja ljubav, nikako rival. Moja ponos nikako zavist, moj oslonac i snaga u teškim danima i ja njen. Moje drugo ja, jedina moja. Hvala ti na ljubavi, toleranciji, gledanju kroz prste, praštanju. Hvala ti što si uvek tu, što se zajedno smejemo i plačemo. Hvala ti za svaku reč utehe kada sam slaba, ali samo na tren, jer znam da nisam sama, da te rodila žena koja je i moja mati. Srećan ti rođendan, jedina moja. Voli te tvoja SIS."