Otkriveno ko je žena kraj Jelene Đoković na Vimbldonu: Zovu je ružna srećnica, 13 godina je starija od slavnog muža

Jelena Đoković na finalu Vimbldona sedela pored supruge slavnog glumca

Došao sam da navijam za Novaka, napisao je Hju Džekmen juče na Instagramu, uz fotografiju jednog motiva sa Vimbldona. Slavni australijski glumac veliki je fan Novaka Đokovića i više puta je prisustvovao njegovim mečevima, pa verujemo da mu juče nije bilo baš svejedno kada je izgubio. Instagram

No, nije samo čuveni Vulverin bodrio srpskog tenisera. Sedeo je tik do Jelene Đoković u VIP loži, ali je na finalni meč gren-slema u Londonu poveo i suprugu Deboru. Mnogi nisu odmah znali ko je elegantna plavokosa dama koju su videli pored Jelene, međutim, kada su prepoznali Džekmena, shvatili su o kome je reč.

Debora Li Ferns takođe je deo filmskog sveta. Glumica i producentkinja, rođena u Sidneju, 13 godina je starija od supruga, ali broj 13 u njihovom slučaju očigledno je srećan. Zbog razlike u godinama nisu im svi predviđali lepu budućnost i dug brak, međutim, australijski par demantovao ih je na najlepši mogući način. Sudbonosno „da“ izgovorili su još u prošlom veku, 1996, a duga ljubav nikad nije bila narušena skandalima, niti je, bar koliko javnost i mediji znaju, prolazila kroz veće trzavice. Profimedia

Upoznali su se na snimanju, u vreme kada je Debora bila daleko poznatija od Hjua. U seriji „Koreli“ on je igrao osuđenika koji je doživeo traumu prilikom transporta u zatvor, a ona psihološkinju koja pokušava da mu vrati pamćenje.

− Deb je bila velika zvezda. Mene su pokupili, a ona je sedela na prednjem sedištu auta. Nikada neću zaboraviti. Otkačila je pojas, okrenula se prema meni, ispružila ruku, skinula naočare za sunce i rekla: „Zdravo, ja sam Debora, drago mi je.“ Odmah mi se dopala. Ja sam veoma neodlučna osoba, ali u ovom slučaju bio sam siguran – ispričao je Džekmen jednom prilikom i dodao da su svi na setu bili zaljubljeni u Deboru, ali je samo on uspeo da je izvede na dejt.

Mike Coppola/Getty Images

Kada su se venčali, ona je već imala četrdeset godina. Posle bezbroj neuspešnih pokušaja da biološkim putem postanu roditelji, odlučili su se za usvajanje. Sina Oskara dobili su 2000, a ćerka Ava u njihov dom je stigla pet godina kasnije.

U međuvremenu zgodni Hju postao je holivudski zavodnik na glasu, pa su se oni koji nemaju druga posla zapitali šta takav frajer radi sa mnogo starijom gospođom, kad može da ima superzgodnu lepoticu. Zavidne žene dale su joj nadimak „najružnija srećnica“, no, ni ona ni on ne obaziru se na zlurade komentare. Zaljubljeni su kao prvog dana i to na svakom koraku dokazuju. Kate Green/Getty Images