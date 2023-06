Nekad jedna od najlepših voditeljki, a danas... Pogledajte kako sada izgleda Rada Radenović, prošle su godine FOTO

Rada Radenović nekad je bila jedna od naših najlepših i najpopularnijih voditeljki. Dugo je bila zaštitno lice „ružičaste televizije“, imala je i autorske emisije, rado gledane, međutim, već dugo je nema na malim ekranima. Luka Šarac

Nestala je i sa društvenih mreža – poslednji put na Instagramu se oglasila pre dve godine, mada je povremeno umela da nas iznenadi nekim zanimljivim storijem. Iznenadila nas je i juče, kada se „oglasila“ novom fotografijom.

Fatalna voditeljka, koja se svojevremeno slikala za „Playboy“, a neki su je zvali „srpskom Hale Beri“ zbog sličnosti sa holivudskom divom, povukla se iz javnog života kako bi se više posvetila sinu Petru.

Ivan Vučićević

Pričalo se da je sada dvanaestogodišnji dečak kruna njene romanse sa jednim crnogorskim biznismenom. Rada je samo rekla da sa ocem svog deteta nikad nije živela, ali da se Petar „rodio iz najveće ljubavi“.

− Moj najveći roditeljski strah je da mi se dete ne otme kontroli. Petar živi sa mnom, ali ima i oca koji mu je maksimalna podrška. Teško je biti jedini prisutan roditelj u trenucima kada si jedini odgovoran. S druge strane, olakšavajuća okolnost je to što u našem domu ne postoje dobar i loš policajac, što je u funkcionalnim porodicama česta situacija. Odrastao je svestan situacije u kojoj živi, nama je to normalno – izjavila je pre nekoliko godina za HELLO!.

Rada danas ima 43 godine i daleko je od kamera i svetala reflektora. Nije poznato čime se trenutno bavi, ali, ako je verovati novoj fotografiji, još izgleda fantastično.

Iako možda više nema takvih ambicija, mnogi bi s razlogom voleli da jedno od najatraktivnijih televizijskih lica ovih prostora ponovo vide na malim ekranima. Instagram