Petar Božović ne želi da krije, istina posle mnogo decenija izašla na videlo: On je moj drugi sin! FOTO

Petar Božović priznao: On je moj drugi sin

Na prvim stranicama svog zatvorskog dnevnika “Godina prođe, dan nikad” Žarko Laušević je zabeležio: “Danas su mi u poseti bili prijatelji iz Beograda – Petar Božović, Voja Brajović i Miša Janketić. Oni su poznati glumci. I ja sam. Snimio sam preko trideset filmova. Igrao sam mnogo glavnih uloga i na televiziji i u pozorištu.” Vesna Lalić

Nakon svima dobro poznate tragedije koja se 1993. godine dogodila u Podgorici, kada je u samoodbrani usmrtio dva čoveka i jednog ranio, slavni glumac završio je u zatvoru, a brojni prijatelji ostali su uz njega, ne samo tada, već do današnjih dana.

Među bliskim prijateljima je i Petar Božović, na koga je Žarko Laušević ostavio neponovljiv utisak još pre nego što se otisnuo u glumačke visine.

- Pred prijemni ispit pita on mene kako je na fakultetu, šta da radi, šta da očekuje, na šta mu ja kažem, ma gde ćeš tamo, jesi li normalan? Međutim, on uporan. Na moju prijateljsku molbu, profesor Milo Đukanović, filmski reditelj koga sam poznavao, napisao je pismo preporuke za Žareta, da ga ponese u Beograd Minji Dediću, koji je, inače, bio i moj profesor. Naš Žarinjo je položio prijemni, došao kući, i uz zahvalnost, reditelju Đukanoviću vratio neotpakovano pismo - otrkio je jednom prilikom glumački bard malo poznati detalj iz Žarkove biografije. Boško Karanović

Žarku je Božović bio velika podrška tokom boravka u zatvoru, ali i kasnije, kada je otišao u Ameriku. Nagovorio ga je i da se vrati glumi, pa su zajedno snimili “Smrdljivu bajku”.

- Prvo mi je bio kao sin, a kasnije drug, brat i kolega. To što mu se dogodilo je strašna tragedija, ali on je i tada, i uvek, u meni imao prijatelja. Obilazio sam ga i u Spužu i u Beogradskom CZ-u, Zabeli, i danas kada čitam knjige koje je napisao, način na koji je preneo svoja osećanja, zapažanja i stavove, moram da kažem da ništa nije slagao i da je on suštinski takav - principijelan, samokritičan i čvrstog karaktera - jasan je Petar Božović.