Pevala je Đokoviću, volela Lukasa, a onda nestala sa lica zemlje: Ovako sada izgleda Danijela Vranić FOTO

Danijela Vranić misterioznim nestankom godinama intrigira javnost

Na estradnoj sceni pojavila se 2006. godine, preko noći je očarala publiku atraktivnim izgledom, temperamentnim nastupom i brojnim hitovima, godinama kasnije ponela je titulu „kraljica splavova“, zabeležila nekoliko skandala i onda netragom nestala. Arhiva HELLO!

Ovako bi, ukratko, mogla da se opiše karijera Danijele Vranić, za kojom su uzdisali mnogi poznati muškarci i bez koje se nije moglo zamisliti nijedno „viđenije“ slavlje. Pevala je na venčanjima brojnih poznatih ličnosti, družila se sa „opasnim facama“, a upućeni tvrde da joj je najveća ljubav bio Aca Lukas.

Instagram

Teško je, kažu, podnela kada je Aca Lukas otpočeo vezu sa Sonjom. Tada je počela da pije, ugojila se, odustala od nastupa, a pisalo se i da je imala probleme sa policijom, koja ju je privodila zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

− Ljudi misle da su javne ličnosti mašine, zamenimo ili napunimo baterije i budemo kao novi. Međutim, i nama baterije dotraju, a ja sam najbolji primer za to. Degutantno je što svi pričaju o mojoj kilaži, a znaju da sam se ugojila zbog problema sa štitastom žlezdom – govorila je Danijela, koja je u nekoliko navrata probala da se vrati na scenu. Arhiva HELLO!

Zanimljiv podatak iz biografije Danijele Vranić je da joj je čuvena proročica Vanga bila baba.

− Čuvala je sestru i mene kad smo bile male, ali se ne sećam mnogo toga. Za nas je bila samo naša baka i ništa više. Gajimo samo ljubav prema njoj i ponosna sam na nju kao na baku, a ne kao proročicu – ispričala je jednom prilikom.

– Tatu sam stalno zapitkivala da mi kaže da li je možda baka nešto rekla za nas, a on nam je u šali uvek govorio samo to da ćemo moja sestra i ja biti srećne. Zapravo, mi i jesmo srećne. Inače, tata je taj koji je pobijao sve što je baka govorila i nije verovao iako je ona pogađala. Svakako o njoj ne pričamo kao o proročici. Arhiva HELLO!

Danijelu dugo nismo videli u medijima, nema je ni na društvenim mrežama, a poslednja dostupna slika, koju je objavio jedan njen prijatelj, svedoči da se na licu nekada popularne pevačice vidi koja bora više, ali da u suštini i dalje lepo izgleda.





Instagram