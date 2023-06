Tu tajnu odneo je u grob! Šaban Šaulić sa OVIM pevačem nije pričao 25 godina, jednu stvar niko nije uspeo da sazna

Šaban Šaulić nikada nije otkrio razlog prekida velikog prijateljstva

Srbija je 17. februara 2019. godine izgubila Šabana Šaulića, kralja narodne muzike koji je iza sebe ostvio neprolazne hitove čiji se zvuci mogu čuti širom regiona.

Setimo se, legendarni pevač izgubio je život u nesreći kod grada Bilefelda, na severozapadu Nemačke. Sedeo je na mestu suvozača u automobilu “seat”, u kome su bili i njegov kum Slobodan Stojadinović i muzičar Mirsad Kerić, kada ih je u punoj brzini udario vozač “mazde” u alkoholisanom stanju. Hitna pomoć brzo je stigla, ali je dugo trajalo izvlačenje povređenih iz smrskanog automobila. Prema rečima svedoka, Šaban je sam izašao iz kola i ušao u sanitetsko vozilo. Međutim, od siline udarca pukla mu je srčana aorta koju je tri godine ranije operisao. Doktori su učinili sve što je bilo u njihovoj moći, reanimacija je trajala više od dva sata, ali sudbina je donela drugačiju odluku. Srce je prestalo da kuca i odvelo ga na drugi put. U večnost.

ATA Images

Šaulić privatni život nije delio na tacni, ali jednu tajnu odneo je sa sobom u grob, a tiče se velikog estradnog prijateljstva koje je naglo prekinuto.

Naime, folk pevač Jašar Ahmedovski jednom prilikom progovorio je o velikom prijateljstvu, ali i prekidu tog prijateljstva sa Šabanom, s kojim nije govorio dve i po decenije.

Iako je kralj narodne muzike iz nepoznatih razloga prekinuo kontakt s njim pre mnogo godina i to u momentu kada je doživeo najveću porodičnu tragediju, u kojoj mu je 1994. stradao brat Ipče Ahmedovski, kada je Šaulić tragično nastradao 2019, Jašar nije mogao da ne ode na njegovu sahranu i isprati ga na večni počinak, bez obzira na to što nisu bili u kontaktu.

Rajko Ristić

- Nisam govorio sa Šabanom nakon porodične tragedije 25 godina i ne znam zašto se to desilo. Mislio sam da ćemo nekada progovoriti i da će mi reći o čemu se radi. Kada je poginuo, nisam mogao da izdržim i otišao sam na sahranu - ispričao je Jašar u emisiji "Premijera vikend-specijal".

- Ranije smo živeli zajedno, bili smo 24 sata zajedno, baš sam ga voleo, i kao čoveka i kao pevača, žao mi je što je sve tako bilo. Sa njim sam počeo, sa njim sam i završio, mnogo sam ga voleo i bio sam mu veliki prijatelj. Prvi susret je bio u kafani gde je pevao Halid Bešlić, tada on nije još ništa snimio. Kada sam pevao, napunio sam kafanu, te su me odmah pitali da radim tu. S obzirom na to da je Halid tu već pevao i da bi bila dva pevača, a nijedna pevačica, preporučili su mi restoran na Ilidži, gde sam odmah dobio posao i kasnije upoznao Šabana, koji me je doveo u Beograd i za sedam dana snimio prvi album - rekao je on.