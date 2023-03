Ovu prelepu glumicu gledate u popularnim serijama, a ne znate da je ćerka preminulog Tanasija Uzunovića FOTO

Ćerka Tanasija Uzunovića krenula je očevim stopama

Glumac Tanasije Uzunović preminuo je danas u 81. godini, a najveća radost u njegovom životu bio je trenutak kada je u naručje uzeo ćerku Sofiju, koju je dobio posle niza bezuspešnih pokušaja da se ostvari kao otac.

Filip Krainčančić/Nova.rs

Sa trećom suprugom Mirom proslavljeni glumac dobio je ćerku u pedesetoj godini. Uzunović je često isticao da žali što nema više dece, ali ne i što je kasno postao otac. Priznao je da nije hteo da srlja u stvaranju porodice jer je pre svega želeo da stvori harmoničan dom. Nije prestajao da priča o neizmernoj sreći koju je doživeo kada je Sofija došla na svet, a sa ćerkom je svih ovih godina negovao otvoren i brižan odnos.

Dalibor Danilović

Poseban šok doživeo je kada mu je Sofija, koja ima trideset godina, saopštila da želi da krene njegovim stopama i postane glumica.

− Sofija je odmalena pokazivala interesovanje za razne stvari i nikad nisam ozbiljno razmišljao o tome da bi mogla da odabere glumu za životni poziv – ispričao je Uzunović jednom prilikom.





− Lepo je pisala, zanimala se za književnost, težila je za autentičnim izrazima u muzici. U gimnaziji je odlazila u „Dadov“, što mi je bilo veoma drago jer sam smatrao da je bolje da vreme provodi u dramskoj sekciji nego da se interesuje za folk i rijalitije. Jedan prijatelj mi je tada rekao: „Ona će biti glumica“. Odgovorio sam mu da to ne dolazi u obzir, a on je na to proročanski kazao: „Videćeš“. Ispostavilo se da je bio u pravu – rekao je Tanasije za Gloriju. Promo

Sofija je u međuvremenu postala glumica Narodnog pozorišta, a gledali smo je i u dve domaće serije, „Nemanjići – rađanje kraljevine“ i „Vojna akademija“. Ćerka Tanasija Uzunovića oprobala se i u horor-žanru u filmu „Vrtlog“.