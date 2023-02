Krio ko mu je otac: Đuletov sin je ozbiljan dasa, upoznajte Simona FOTO

Porodica Zvonimira Đukića vešto izbegava javnost i medije

Možda zvuči kao podatak iz rubrike „verovali ili ne”, ali istina je da je Zvonimir Đukić Đule sa suprugom Julijom zajedno još od školskih dana.

Nju muzika, a pre svega javno eksponiranje nikada nisu interesovali, a kako je po profesiji pravnik sferu interesovanja usmerila je u drugom pravcu. Uprkos velikoj popularnosti koja prati frontmena benda „Van Gog”, bračni par Đukić je svih ovih godina nastojao da živi kao sav običan svet, a tako su vaspitali i sina Simona.

ATA Images

Šira javnost bila je u prilici da Simona vidi samo dva puta: u emisiji Tanje Peternek Aleksić, prvi put kada ga je tata vodio u obdanište i 14 godina kasnije, na dan kada je „Van Gog” imao koncert kojim je obeležio trideset godina rada.

Simpatični mladić otvoreno je govorio o odrastanju uz slavnog oca.

− Nikada nisam voleo muziku na način na koji je voli moj tata. Štaviše, uvek sam tražio drugo zanimanje, da se razlikujem od njega. Nagovarao me je da sviram gitaru, da osnujem bend, ali ja se u tome ne pronalazim, ne volim kamere.

RTS printscreen

S druge strane, Simon je imao slobodu da ocu otvoreno kaže šta misli.

− Kao svaka Vodolija ima taj jasni, surovi sud o svemu, i nikada ne podilazi. Sviđa mi se što je sa obe noge na zemlji – pohvalio ga je tata, dodajući da imaju drugarski odnos, izgrađen na uzajamnom poverenju i poštovanju.

Simon Đukić nije želeo da odrasta uz protekciju zbog poznatog oca pa je, kada je upisao gimnaziju, izbegavao da otkrije čiji je sin. No, to nije bilo dugog veka.

− Već posle prvog roditeljskog sastanka, u prvom razredu, svi su bili u fazonu: „Pa, tebi je Đule ćale”. Rekao sam da nema potrebe da se to posebno naglašava jer je on sasvim normalan otac, kao većina očeva. Iritira me kad vidim decu poznatih u novinama. To nije njihova, već slava njihovih roditelja.

ATA Images

Porodica Zvonimira Đukića uživa u malim stvarima

Da je Đule zaista uvek bio jedan „sasvim običan tata” možda ponajbolje govori to što u telefonskom imeniku ima brojeve svih Simonovih drugova, zna gde je i sa kim je, a najviše se ponosi njegovom skromnošću i lepim vaspitanjem.

− Nas troje smo svih ovih godina o svemu odlučivali zajedno. Bogu hvala, moja supruga nije neko ko žudi za selebriti ludilima i naslovnim stranama. Nastojali smo da naš sin odrasta u normalnoj zajednici, naučili smo ga da novac nije presudan za osmeh, da sreću čine male stvari kao što je zajedničko gledanje filma uz kokice. I sve to se na kraju reflektuje u pristojnog čoveka.