Bivšeg dečka Lepe Brene danas gledate u skupštini: Bila je moralna žena, viđali smo se u Zrenjaninu

Ljubav Lepe Brene za koju malo ko zna

Lepa Brena počela je karijeru pre više od četiri decenije i još u prvoj polovini osamdesetih važila je za najveću jugoslovensku zvezdu. Naslovne strane, prepune dvorane, obožavaoci koji su je spopadali čim bi izašla iz kuće... Svaki njen korak mediji su budno pratili, a najupornijima nije uspevalo da promakne ni sa kim se zabavljala.

Privatna Arhiva

Pominjano je nekoliko imena pre Bobe Živojinovića. Brenina velika ljubav iz tih mladih dana i početka karijere bio je zgodni didžej iz Zrenjanina Mirko Krlić. Govorila je tada novinarima da „postoji jedan dečko kog iskreno voli”... A romansa je, kažu upućeni, potrajala.

− Tačno je da je Lepa Brena duže vreme bila moja devojka i da smo se voleli. Ali, to je već odavno prošlost, mi smo sada dobri prijatelji – izjavio je Krlić svojevremeno za „Sabor”, demantujući da je trebalo da se venčaju, o čemu je zrenjaninska čaršija takođe brujala.

Pink Screenshot

Upoznali su se, ispričao je, kada je prvi put nastupala u Zrenjaninu, kao još neafirmisana pevačica.

− Svideli smo se jedno drugom na prvi pogled i počeli da se zabavljamo. Ja sam tada radio kao disk-džokej. Brena je u našem gradu pevala u dva maha po nekoliko meseci, a viđali smo se i kasnije. Dok je ovde gostovala retko je prošao dan da nismo bili zajedno. Za to vreme sam je dobro upoznao i mogu reći da je njen svakodnevni život potpuno odudarao od onog na sceni. Na radnom mestu ona je do kraja bila profesionalac, a posle toga obična, moralna žena, uz to veoma inteligentna.

Bilo je to davnih osamdesetih. Brena je 1987. godine upoznala Bobu, a ostalo je istorija.

Privatna Arhiva

Mirko Krlić, bivša ljubav Lepe Brene, u međuvremenu je postao narodni poslanik i predsednik skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, a svojevremeno je radio kao zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Screenshot