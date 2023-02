Kad sam rekla da se udajem, tata je progutao knedlu: Ovako je Goran Karić zaveo ćerku mezimicu Miroslava Miškovića

Naslednici porodice Mišković i Karić, Ivana i Goran, duže od dve decenije uživaju u skladnom braku, u kome su dobili sina Maksimilijana i ćerku Miu.

Venčali su se 1999. godine, a glamuroznoj ceremoniji u elitnom beogradskom hotelu prisustvovalo je šeststo zvanica. Imajući u vidu bogate porodice iz kojih potiču, mediji su ih uporedili sa Karingtonovima i Kolbijevima iz serije “Dinastija”.

O tome kako su im se ukrstili putevi Ivana je pričala u jednom intervjuu:

− Gorana sam upoznala na izlasku iz diskoteke „F6”. Drugaricu sam vozila kući, imala sam „alfa spajdera”, dvosed kabriolet. Nastala je neka ulična trka sa gospodinom iz „lotusa”. Volim da jurim i dala sam gas, a primetila sam da me on prati sve do Crvenog krsta. Na jednom semaforu blago sam usporila, on je ukapirao šta hoću i svoj auto je malo više okrenuo ka mom. Da bih izbegla sudar, skrenula sam i prevrnula neke kontejnere, u stvari, izazvala sam lančani susret kontejnera. Džentlmenski je ponudio da plati štetu, ali sam odbila. Nismo hteli da zovemo policiju i pravimo zapisnik. Kada sam čula kako se preziva, to je bilo malo preteško za moje uši. Ipak, prihvatila sam da odemo na piće u to rano jutro. Posle me je odbacio do kuće.

Ivana je priznala da ju je Goran povremeno zvao da se vide, ali je ona to uspešno eskivirala godinu dana.

− Jedne večeri ponovo smo se sreli u „F6”. Poslao mi je piće, a ja sam rekla konobaru da za njegov sto odnese dve flaše vina. Kasnije me je pozvao na ručak i tu se razbuktala ljubav. Zabavljali smo se od oktobra 1998, sa manjim prekidima, nastalim uglavnom zbog dokazivanja ko je dominantniji i čije je prezime jače, a i zbog Goranovog odlaska u vojsku. Venčali smo se u avgustu 1999. godine. Kad sam rekla da se udajem, tata je progutao knedlu, a mama se uspaničila: kako ćemo za dva meseca da organizujemo svadbu.

− Moj otac nije imao nikakve odnose s Goranovom porodicom − napomenula je. − Čak me je negde u to vreme nerviralo njihovo eksponiranje i stil koji su promovisali. Ukapirala sam da je Goran mnogo drugačiji.

Ivana Mišković i Goran Karić sa decom neguju prijateljski odnos

Goran Karić priznao je da se, kako je naveo, zaljubio iznenada, a tako se i oženio.

− To se ne planira, jednostavno se desi. Želeo sam da moja deca dobiju neobična imena koja imaju težinu. Odlučio sam da sin bude Maksimilijan, a Ivana je odabrala ime za Miju, iako se meni sviđalo Monika. Cilj mi je da budem prijatelj i sa sinom, i sa ćerkom, da ne postoje stvari koje neće moći da kažu tati. Moji su roditelji bili strogi, ali ne u onom klasičnom smislu. Često sam bio u situaciji da prećutim ili slažem, zato ću se truditi da sa svojom decom izgradim prijateljski odnos, bez tajni − otkrio je Goran, sin Sretena Karića. Instagram