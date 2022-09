Opustio se: Miroslav Mišković u izdanju u kakvom ga nikada niste videli

Izdanje Miroslava Miškovića svi komentarišu

Pecanje je „zarazan“ hobi i nema svako „žicu“ za to. Ali, ako želite da se opustite posle napornog dana i uz to imate dovoljno strpljenja da čekate dok riba ne zagrize, predlažemo vam da nabavite štap i siđete do prve reke. Ako ste na moru i posedujete čamac, upalite motor i krenite u avanturu.

Miroslav Mišković, jedan od najbogatijih Srba, uživa u pecanju. To nam je otkrila njegova ćerka Ivana na Instagramu.

Leto još traje, porodica Mišković-Karić odmara se u vili u Rosama na Crnogorskom primorju, a za to vreme gospodin Miroslav bavi se omiljenim sportom i lovi velike ribe. Širok osmeh sve govori – zadovoljan je plenom.

Nikada ga nismo videli u ovakvom izdanju. Ali, male strasti čine čuda!

