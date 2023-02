Za prelepim sinom Izvorinke Milošević devojke su ludele, a on je svoje srce poklonio jednoj Deani i majci podario prvo unuče FOTO

Sin Izvorinke Milošević bio je jedan od najlepših mladića Beograda

Izvorinka Milošević u braku je bila samo jednom, sa džez muzičarem Mišom Blamom. Razveli su se kada je njihov jedinac David imao osam godina, a do kraja Mišinog života, 2014. negovali su prijateljske odnose.

- Uprkos genima, ima samo nižu muzičku školu, a završio je Fakultet poslovnih studija. Zamislite, ne želi da se bavi muzikom, iako mu je deda bio čuveni muzičar Rafael Blam, jedan od osnivača Narodnog orkestra, ota mu je Miša Blam, univerzalni muzičar, ja majka. Ali, on je rešio da odabere svoj put. I ja sam gazila, ali što sam to više radila, on se više otimao iz te priče - govorila je Izvorinka kojoj je, inače, pravo ime Fntnjoara Lungu.

Sin Izvorinke Milošević u oktobru 2021. godine oženio svojom izabranicom Deanom, a ponosna majka je na društvenim mrežama podelila slike sa venčanja organizovanog u Botaničkoj bašti. Mlada je, umesto klasične venčanice, nosila zelenu haljinu, dok je mladoženja obukao odelo i stavio leptir mašnu. Instagram

Porodica Blam je u međuvremenu dobila novog člana, Maksima.

“Rodio se na danšnji dan i prosuo magiju. Sve moje pesme, svi naši snovi. Ljubav”, pohvalila se nedavno Izvorinka preslatkim unukom, koji joj je od prvog dana osvojio srce. Instagram