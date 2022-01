Dom Izvorinke Milošević zadiviće mnoge: Stan je sama opremila, a jedan detalj iz daleke Kanade oduševiće sve (foto)

Dom Izvorinke Milošević ne viđa se često

Izvorinka Milošević decenijama živi u domu od sedamdesetak kvadrata koji je, budući da je zaljubljenik u kinesku kulturu, opremila komadima nameštaja sa Dalekog istoka. Arhiva HELLO!

‒ Posle završene srednje škole došla sam u Beograd kako bih upisala Višu ekonomsku školu. Ubrzo sam osnovala svoju porodicu i dobila sina Davida. Nisam često menjala životni prostor, stan u kome živim je tek drugi otkako sam se doselila u prestonicu ‒ pričala je za magazin HELLO! pevačica poznata po promociji vlaške muzike, običaja i kulture.

Govoreći o razlozima zbog kojih je odlučila da dom uredi u stilu istočnjačke kulture, istakla je:

‒ Kod mene sve ima veze sa Istokom, i to je nešto što me prati kroz život. Potičem iz istočne Srbije, ali sam oduševljena kulturom Kineza. Stan sam uredila kao da se nalazi u centru Pekinga, a ne Beograda. Moj sin David dopustio je da stan sredim kako ja želim, a on je svoju sobu doterao prema sopstvenom senzibilitetu.

Dom Izvorinke Milošević opremljen je sa mnogo stila

Prvi autentičan komad nameštaja koji je Izvorinka unela u kuću bile su kineske vitrine od žada, koje su je oduševile na prvi pogled.

‒ Videla sam ih davno na sajmu nameštaja i morala sam da ih kupim. Bile su skupe, ali to je bilo neko srećnije vreme, pa sam deo novca pozajmila i kupila ih. Kasnije sam čitav stan uredila u tom stilu.

Omiljeni komad joj je, priznaje, velika vaza koja je našla svoje mesto na šanku između kuhinje i dnevne sobe.

‒ Kupila sam je u Kanadi. I ona je bila veoma skupa jer je pozlaćena. Pošto sam mesec dana bila u Torontu, svakodnevno sam odlazila u prodavnicu da je gledam i razmišljala da li da je kupim. Na kraju sam ipak odlučila da to učinim. Tokom leta koji je trajao deset sati morala sam da pazim da se ne razbije, ali sam uspela da je u Beograd donesem neoštećenu.

Osim što je odlična pevačica, Izvorinka Milošević je i vrsna domaćica, pa dosta vremena provodi u kuhinji.

‒ Od specijaliteta iz mog kraja najčešće spremam homoljsku gibanicu, a pošto moj sin voli italijansku i kinesku kuhinju, u našem domu prave se i paste, špagete, lazanje, piletina sa ananasom. Trudim se da svaki obrok bude zdrav, pa koristim isključivo maslinovo ulje, a od mesa uglavnom piletinu. Naučila sam sina da vodi računa o ishrani i da ima zdrave navike. To smatram svojim najvećim roditeljskim i životnim uspehom. Arhiva HELLO!