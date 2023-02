Zdravlje Jelene Rozge naglo se pogoršalo: Nalazi nisu dobri, plašila sam se kako ću se probuditi

Zdravlje Jelene Rozge naglo se pogoršalo

Jelena Rozga u mesecima pred nama češće će svraćati u Beograd. Hrvatska pop zvezda priprema se za veliki solistički koncert koji će 7. aprila održati u Štark Areni, a nedavno smo je videli i na muzičkoj manifestaciji MAC, gde je sa Sašom Matićem primila nagradu za duet godine.

Tom prilikom prošetala se crvenim tepihom i po ko zna koji put pobrala komplimente na račun izgleda.

Boško Karanović

Uprkos prepoznatljivom osmehu, Jelena Rozga ovih dana nije najbolje sa zdravljem. Problemi sa štitnom žlezdom naglo su se pogoršali zbog čega je morala da promeni terapiju.

- Trenutno nisam u najboljim danima. Plašila sam se kako ću se probuditi. Tako vam je sa Hašimotom, nikad ne znate hoćete li ujutru biti natečeni. Petnaest godine borim se sa tim problemom i trudim se da me on ne sprečava u životu i radu. Navikla sam na loše periode, da se ne osećam dobro, ali borim se, ne posustajem, idem na terapije – ispričala je hrvatska muzička zvezda za Story.

Mirko Tabašević

Jelena je tom prilikom otkrila i kako se manifestuju problemi.

- Osetila sam da me bole mišići, da mi se stalno spava, da nisam dobre volje... Na kontroli je ustanovljeno da nalazi nisu dobri te mi je promenjena terapija, za mesec dana me čeka nova kontrola pa ćemo videti. Nadam se najboljem. Pozitivna sam jer znam da će, ako ne danas, sutra biti bolje. Kao svi ljudi, naravno da i ja imam žute minute, što bi se reklo. Čovek sam od krvi i mesa i ima dana kada me je bolje izbegavati. Nažalost, zbog štitne žlezde ne mogu uvek da kontrolišem svoje hormone i sigurna sam da mnoge žene znaju o čemu pričam – zaključila je Rozga.