Večno će ga pamtiti: Zorica Brunclik potrešena tužnom vešću, danas je preminuo...

Zorica Brunclik potrešena tužnom vešću

Danas nas je napustio slavni španski kreator Pako Raban, jedan od najvećih ekscentrika u svetu mode. Koristio je nekonvencionalne materijale kao što su metal, papir ili plastika, a njegov dizajn bio je neobičan, impresivan, bleštav, ponekad naučnofantastičan – setimo se samo čuvenog kostima koji je nosila Džejn Fonda kao Barbarela.

Profimedia

No, dobro se sećamo i zlatne haljine koju smo videli na Zorici Brunclik kada je u jednom nastavku „Ludih godina“ pevala Žiki i Milanu. Folk zvezda svojevremeno se pohvalila da je ta kreacija bila poklon od Rabana, koji je njom bio opčinjen.

Youtube printscreen

‒ Haljina je zaista bila prelepa i mnogo sam je volela. Ali, ljudi su me dugo pljuvali zbog nje. Nazvali su me kič pevačicom, da ne poverujete. Niko nije znao da je to haljina Paka Rabana, koju sam dobila lično od njega posle jedne revije. Ja se oblačim onako kako mi u trenutku dođe, možda mi se posle i ne svidi, ali bitan je momenat – rekla je Zorica Brunclik, evocirajući uspomene na kratak nastup u rado gledanoj komediji.