Novaku je srce puno! Tara Đoković ima pet godina i ovo je njena PRVA LJUBAV, tata otkrio detalje

Tara Đoković ne voli tenis, ovo je njena ljubav

Novak Đoković ostvario je plasman u četvrtfinale Australijan opena pošto je u tri seta pobedio Aleksa de Minora. Najbolji srpski teniser posle meča je odgovarao na pitanja novinara koje je zanimalo ko bi od dece mogao da ga nasledi.

Getty Images

‒ Stefan uživa igrajući, važna stvar je da voli to što radi, bio to tenis ili neki drugi sport. Kao otac želim da bude aktivan i zdrav, kada sam kod kuće, za mene nema odmora od tenisa jer igram sa njim. To su moja dva anđela. Ko zna, možda Stefan i ja nekad zaigramo dublove pred vama. Tara ne voli tenis, njena ljubav su balet i gimnastika. Čuva me sa obe noge na zemlji, zavrti me kad god me pogleda, njen pogled je najlepši koji sam ikada doživeo ‒ rekao je Novak. Profimedia