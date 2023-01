Hvala što me trpite, nije lako sa mnom: Novak Đoković se obratio Marku posle meča, objasnio zašto ga je izbacio

Novak Đoković se obratio bratu Marku posle meča, objasnio zašto ga izbacio

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je prvi trofej u 2023. godini, pošto je u finalu turnira u Adelejdu savladao Sebastijana Kordu u tri seta.

Nakon što je žustro odregaovao i u naletu besa svom bratu Marku rekao da napusti tribine, Nole je na kraju spustio loptu, a da je među braćom sve u redu, govori u prilog činjenica da je Đoković bio uz Novaka kada je na kraju meča uzimao trofej.

Guliver Getty Images

- Zahvalio bih svom timu što me trpe i tolerišu u dobrim i lošim vremenima, danas nije bilo lako raditi sa mnom i hvala im svima što su ovde, volim vas. Bila je ovo neverovatna nedelja i vi ste je napravili još lepšom i to je za mene pravi poklon. Sve ovo je neverovatno, čak i posveta koju sam dobio i hvala vam što ste bili na svakom meču uz mene i što ste me podržavali. Definitivno je izgledao kao da igram kod kuće i vi ste to učinili iz dubine srca da osetim vašu dobrodošlicu. Sjajno je što smo imali naslednika aboridžina čiji su preci ovde bili hiljadama godina, hvala što prenosite istoriju i kulturu vašeg naroda i vidimo se ovde sledeće godine.

😳😳😳 Djokovic le dice a su hermano que se marche del box tras perder el primer set. pic.twitter.com/4LukkRWK7o — Germán R. Abril (@gerebit0) January 8, 2023

Posebno je zahvalio bratu Marku što je došao, rekavši da njega ne viđa toliko često i da je zbog toga ovo bila posebna noć.