Viktorija Mihajlović objavila pesmu Đoleta Balaševića: Sinišina ćerka rasplakala celu Srbiju, reči pogađaju u srce FOTO

Viktorija Mihajlović objavila pesmu Đoleta Balaševića

Viktorija Mihajlović, ćerka legendarnog sportiste Siniše Mihajlovića koji nas je napustio 16. decembra, objavila je snimak iz automobila u kome je išla pesma preminulog kantautora Đorđa Balaševića, a s obzirom na to da je u pitanju jedna od onih pesama koje pogađaju pravo u srce, mnoge je rastužila ovom objavom.

Instagram

Kako se može videti na njenom storiju, Viktorija je snimila atmosferu iz vozila u kome je išla pesma "Ja nisam luzer", a ovo je delić iste:

Ja nisam luzer, o naprotiv

meni je osmeh lajt-motiv

ja nisam luzer, ja imam nas

a za svet ko te pita



Ja nisam čedo proseka

mene ne vuče oseka...

Instagram

Podsetimo se, Đorđe Balašević je poslao pismo Siniši Mihajloviću 11. decembra 2019. godine, a nakon što je objavljeno da se Mihajlović razboleo, ugledalo je svetlost dana.

- Šta da ti kažem, sine? Iznenadio si me samo jednom u životu, na onom turniru u Bačkoj Palanci, kad si Maneta Radinovića i mene istim lažnjakom poslao na izlet u Ilok. Od tad znam s kim imam posla… I sve ove godine samo si uvećavao ponos što se poznajemo. Nisam ti slao poruke kad sam čuo za tu ‘tvoju bolest’, zato što sam znao da to ne može biti ‘tvoja’ bolest i da ćeš joj brzo dati na znanje da je samo bolest i ništa više…A tvoje je nešto drugo, tvoja je porodica, ljubav, tvoj je čestiti život kakav si oduvek vodio. Čekam da te na proleće vidim s plavim čuperkom, meni, za razliku, kosa više neće preterano izrasti, ali prepoznaćeš me. Budi mi bolje i mirnije svakim danom, hvala ti što si se setio okrpljenog starog ce-fora iz Palanke, ne Vokrija, nego onog drugog, debelog, što je pucao poslednji penal. Onda si možda za dlaku izgubio, od onda više nikad nisi, koliko znam, ni nećeš, bez brige. Idemo dalje, rumeni dečače… Sve ovo ružno se računa samo kao ‘zaustavno vreme’, ništa više. Đ. - stoji u poruci koju je Olivera Balašević objavila na društvenoj mreži Instagram.