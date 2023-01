Prošle godine na Božić sam zvala policiju zbog nasilja, a sad... Drama u porodici Jelene Karleuše, Tošićev potez je ponovo slomio

Jelena Karleuša i Duško Tošić ponovo se svađaju na Božić

Jelena Karleuša je prošle godine na Božić, prijavila, fudbalera Duška Tošića za nasilje u porodici, a zatim je došlo do zatišja, čini se, pred buru. Nakon toga usledila je pevačicina objava na Instagramu u kojoj obaveštava javnost da se razvodi, a potom istu briše sa profila.

Gostujući nedavno u emisiji pevačica je jasno i glasno rekla da do razvoda nije došlo, a jedna njena rečenica bila je okidač da se oglasi i Tošićev advokat Nikola Premović.

- Reći ću jednu veliku istinu i tu ću staviti tačku. Duškov život nema smisla bez mene. To je jedna velika istina. On ne postoji bez mene - bila je rečenica koja je izgleda "čačnula" fudbalera, pa je ubrzo stigao i njegov odgovor i to preko advokata.

- Duško Tošić je neko ko kroz karijeru, kao ugledni sportista i bivši reprezentativac, izbegava da se javno eksponira, naročito kada su u pitanju bračne i porodične stvari. Ponavljamo da su i dalje u toku pregovori o sporazumnom razvodu braka Duška Tošića i Jelene Karleuše i da je jedan od dogovora sa Jeleninim advokatima, bio upravo da se nijedna strana ne oglašava o bračnim i porodičnim stvarima, dok su pregovori o sporazumnom razvodu braka u toku - kaže advokat Nikola Premović, prenosi Kurir.

Međutim, Karleuša je ubrzo reagovala na reči advokata:

- Prošle godine sam na Božić zvala policiju zbog nasilja, ove sam bila prinuđena na ovakvo obraćanje - napisala je Diva na Instagramu, a njeno saopštenje pogledajte na fotografiji ispod. Instagram