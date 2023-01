Sin Dragane Mirković na romantičnoj večeri sa ovom lepoticom: Svi je znamo, ona je ćerka čuvenog pevača FOTO

Ćerke Zdravka Čolića, Una i Lara, izrasle su u prave lepotice, a gde god se pojave izazivaju veliku pažnju. Una je odnedavno počela vrlo atraktivno da se oblači i veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde je možemo videti u najlepšem izdanju.

Jakov Simović

Mnogi se pitaju ima li dečka i s nestrpljenjem iščekuju da je vide u zagrljaju nekog momka. Na Uninom profilu sada su se pojavile slike iz izlaska sa mladićem, koga svi dobro znamo, a naročito njegovu majku, pevačicu Draganu Mirković. Reć je o Marku Bijeliću, koji je već nekoliko dana u Beogradu te je odlučio da prelepu Unu pozove na ručak.

Instagram

Marko i Una očigledno uživaju kada su zajedno, oni su sudeći po fotografiji odlučili da ručaju u japanskom restoranu, a to da li su u emotivnoj vezi ili je ovo samo drugarski izlazak ostaje da vidimo. Instagram

Podsećamo, Zdravko Čolić je ranije na godišnjoj zabavi magazina HELLO! otvoreno govorio o svojim ćerkama.

- Vidim da vole da se slikaju. Bile su par puta na nekim događanjima i onda stavljaju te fotografije na Facebook, Instagram i to, pogotovo starija ćerka. To su sad te godine, ali i odraz cele te generacije koja odrasta uz društvene mreže i vodi neki drugačiji život od onog koji smo mi živeli. Voleo bih da jednog dana rade ono što vole, da budu samostalne, da same zarađuju i da se ostvare u tome, a tata će uvek biti tata i tu za njih. Šta će to biti i hoće li se baviti javim poslom s jedne strane je u Božjim rukama, a s druge strane važna je i njihova ambicija.