Muka mi je da budem zla sestra: Porodični skandal Rade Manojlović dobio novu epizodu

Folkerka Rada Manojlović došla je u žižu interesovanja zbog porodičnog skandala i navodnih nesuglasica sa bratom Nenadom Manojlovićem, koji se takođe bavi pevanjem.

Nakon što se Nenad javno požalio kako ga sestra ignoriše i ne želi da snimi duet sa njim, Manojlovićeva je velikom brzinom reagovala na ove optužbe.

- Stvarno mi je muka više od ove tendeciozne priče koja se konstatno ponavlja i u kojoj ja ispadam "zla sestra", bukvalno svi znaju da to nije istina. Daće Bog pa ćemo Nenad i ja ako treba dati zajednički intervju pa da vidite da to veze nema sa životom. Žao mi je mene zbog naroda koji veruje - poručila je Rada.

Nije prvi put da se foklkerka oglašava na ovu temu, ona je ranije na društvenim mrežama već pisala o svom odnosu sa bratom.

"To je takva glupost da nema dalje. Čak sam i intervju dala u kome sam rekla da se čoveku nije svidela pesma koju sam mu ponudila jednostavno. Toliko svedoka imam za to, od samog Nenada preko saradnika, do svih poznanika i fanova kojima sam puštala pesmu (ima tome pet godina sigurno) ", napisala je pevačica na Tviteru , vidno iznervirana zbog izjave koju je dao njen brat.

"I da, nikad Nenad nije navaljivao, čak se i protivio tome da snimi duet sa mnom da ga ne bi prozivali da je uspeo preko sestre. To je bila neka njegova filozofija koju nisam uspela da mu izbijem iz glave i na kraju sam poštovala. Plus mu se nije ni svidela pesma koju sam mu nudila, ali baš dugo nudila za koju sam verovala da je brutalan hit narodnjak", objasnila je ona.

Međutim, priča Radinog brata je pomalo drugačija.

- Želeo sam s Radom duet. Nije da nije bilo pokušaja, u početku sam ja više baš navaljivao, a ona je rekla: "Čekaj da dođe pesma, ne možemo da snimimo bilo šta." Posle toga ona je našla neku pesmu kad sam ja prošao u "Zvezdama Granda", ali se meni uopšte nije svidela. Jako je teško napraviti pesmu za brata i sestru koja bi bila interesantna - izjavio je Manojlović za "Republiku".