Gledali smo je u omiljenom domaćem filmu, a nismo znali da je ćerka Mikija Manojlovića: Ovo je tajanstvena Čarna (foto)

Ćerka Mikija Manojlovića je uspešna rediteljka

Čarna Manojlović odrasla je praćena epitetom „ćerka Mikija Manojlovića“, ali je s vremenom uspela da se izbori za svoj identitet i ostvari na privatnom i poslovnom planu.

Rođena je 1979. godine, a 2003. diplomirala je filmsku režiju na Akademiji umetnosti u Beogradu, gde danas predaje.

Režirala je veliki broj televizijskih dokumentarnih serijala o ljudskim pravima i borbi protiv nasilja nad ženama i decom, za koje je nagrađivana u zemlji i inostranstvu. I slavni otac joj je, naravno, bio inspiracija, i njemu je posvetila dokumentarni film „Miki Manojlović: filmska ostvarenja“.

Proslavljeni glumac u drugom braku sa suprugom Tamarom Vučković ima sina Ivana, a zahvaljujući Čarni, koja je majka dva dečaka, postao je i deda.

U vreme kada je Čarna čekala prvo dete Miki Manojlović je izjavio:

‒ Čarna je izrasla u ozbiljnu zrelu ženu, čeka bebu, i to je sjajno. Srećan sam i radujem se što ću postati deda. Uzbuđen sam i jedva čekam taj događaj koji će biti najznačajniji za mene i moju porodicu. Ponosan sam na nju, kao i na sina Ivana. Pomažem joj, ali joj nikada nisam mogao pomoći u karijeri jer se zovem Miki Manojlović. Kada sam bio predsednik Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, zbog mene nije mogla ništa da dobije na konkursu, jer bi ispalo da je privilegovana, a ja to nisam želeo. Jedan sam od retkih roditelja koji tako razmišlja. Siguran sam da bi svako učinio svom detetu, ali ja ne, i ona je to razumela. Sama je dokazala da je talentovana i vredna.

Čarna Manojlović uz slavnog oca pojavljuje se u domaćem filmu “Tango argentino” iz 1992, u kojem mu glumi ćerku. Profimedia