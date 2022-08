Prelepeo: Ženi se Bane Trifunović, svadba za vikend

Bane Trifunović i Tihana Lazović se venčavaju

Glumac Bane Trifunović i glumica Tihana Lazović venčaće se ovog vikenda, saznaje portal Nova.rs.

Bane i Tihana su se upoznali u Beogradu u jednom kafiću, uoči početka snimanja serije „Tajkun“ u kojoj su oboje igrali. Nakon toga su nastavili da se čuju, druže i viđaju.

Ata Images

- Ni danas nemam odgovor na pitanje šta mi se desilo te noći. Ne znam šta me je nateralo da dođem u taj kafić, ko me je oteo i odveo tamo, pošto sam pre toga bio na koncertu mog prijatelja Marčela u Božidarcu i trebalo je da sa njima idem dalje. Ali otišao sam, i to sam, što inače nikad ne radim. I ostao. Valjda je postojao dobar razlog zbog čega se sve dogodilo baš tako - ispričao je Branislav jednom prilikom.

Njihova veza funkcioniše na relaciji Beograd-Zagreb i skoro tri godine su zajedno.

Ata Images

- Mi smo zajedno. Ona ima svoje poslove, upravo je u Zagrebu završila snimanje serije, sledećeg meseca putuje u Italiju da radi jedan film, zatim je u Crnoj Gori očekuje drugi. Naš posao je takav, danas ste ovde, sutra na nekom drugom mestu. Ali kad znate da ste u sigurnim rukama i da vas onaj drugi čeka, nije nikakav problem što se nećete viđati neko vreme. I uvek postoji opcija da odete kod njega na set. Jednostavno, drugačije ne možemo da funkcionišemo.

Godinama sam sumnjao i da su veze između dvoje glumaca moguće, jer je uglavnom jedno od njih nezadovoljno, posebno kad nisu u ravnopravnom položaju. To se naročito odnosi na žene, pošto za glumice generalno ima mnogo manje posla, dobre uloge pišu se najčešće za muškarce. Međutim, mi nemamo tih problema, niti ćemo ih imati, čini mi se. Znamo šta hoćemo od sebe. Što se posla tiče, ukus nam je sličan, volimo da gledamo iste stvari i razumemo ih na isti način - ispričao je glumac za magazin Gloria.